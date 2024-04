Presidente de México insultó a periodista que lo puso en aprietos con incómoda pregunta sobre el agua: “No son profesionales”

Cuando fue su turno, Hauc, con datos entregados por la Comisión Nacional de Agua (Conagua), entidad del propio gobierno mexicano, le preguntó a López sobre la escasez de agua en ciertas regiones, el mandatario no supo responder con certeza, titubeó y se le vio incómodo tratando de debatir lo dicho por la periodista.

Obrador, ante las dificultades para responder, no tuvo más remedio que arremeter contra la comunicadora y le pidió “una revisión más cuidadosa”, a lo que la periodista le respondió que los datos en los que soportaba su pregunta fueron entregados por el mismo gobierno.

“Hemos hecho una investigación muy cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de Conagua, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tiene acceso al agua” , fue la respuesta Hauc.

Mientras pasaban los segundos, López Obrador seguía patinando sobre el tema y no encontraba datos que le permitieran debatir lo que la periodista le había preguntado. De hecho, cayó en lugares comunes cuando Hauc le explicó que en el estado de Chiapas, uno de los que más agua tiene, el servicio de agua no llegaba a todas las viviendas.

“Chiapas es de los estados con más agua, pero no significa que les llegue a la vivienda a las personas”, fueron las palabras de Hauc, a lo que Obrador le dijo qué él tenía otros datos y que simplemente se trataba de diferentes formas de pensar.

Es ese momento, la comunicadora le dijo que esa no era el enfoque de la situación y que simplemente estab a buscando una respuesta ante el panorama de desabastecimiento en algunas regiones de México, el cual estaba sustentado en cifras del propio gobierno.

Justo en ese punto, Andrés Manuel López Obrador, no tuvo otra salida que volver a atacar a los medios de comunicación. “Ustedes, los medios de información, en general, no son objetivos y no son profesionales”, fue la frase que le lanzó a Hauc, quien seguía esperando una respuesta a su pregunta.