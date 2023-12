Prohíben la entrada de un gato a una tienda y provoca la indignación de todo un barrio

| Foto: Instagram Lincoln The Tesco Cat

Lorraine Clarke, la propietaria del felino, reveló en una entrevista con el periódico británico The Mirror que su mascota goza de gran fama en otros países, habiendo viajado personas desde Australia y Nueva Zelanda hasta Hornsea para conocer a Lincoln. Clarke señaló que incluso una mujer proveniente de Nottingham viajó recientemente para encontrarse con el felino, quien cuenta con admiradores a nivel mundial y tiene su propio calendario benéfico para gatos.

A pesar de la persistente postura de la tienda de no dar la bienvenida al animal, incluso amenazando con expulsarlo si lo encuentran dentro, la dueña de Lincoln sostiene que no se le puede decir a un gato qué hacer y qué no. Indicó que el felino nunca ingresa a la tienda, limitándose a la entrada en una vía pública, donde algunos empleados, que lo aprecian mucho, lo dejan permanecer a pesar de la prohibición.