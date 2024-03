Putin califica atentado en Moscú de “acto terrorista salvaje” y apunta a Ucrania, pese a que Estado Islámico lo reivindicó

El Kremlin anunció el sábado que detuvo a once personas, entre ellas “cuatro” atacantes, al día siguiente del atentado que dejó al menos 115 muertos en una sala de conciertos en Moscú.

Las autoridades rusas no ofrecieron ninguna prueba de este supuesto vínculo ni dieron detalles sobre su naturaleza.

Las autoridades de Moscú no se han pronunciado sobre esta reivindicación y Putin aún no aparecido en público. No es la primera vez que el EI golpea el país.