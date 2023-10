¿Qué implicaría la ruptura de las relaciones entre Israel y Colombia?

Comparaciones que realizó el mandatario del actuar de Israel con el de los “nazis”, mostrándose incluso desafiante, advirtiendo que “si tenemos que suspender las relaciones exteriores con Israel, las suspendemos”, las relaciones no han mejorado y, por el contrario, están a punto de quebrarse.

“Hablar de la suspensión de exportaciones en materia de seguridad habla de la gravedad del asunto, hay una afectación (...) nunca habíamos estado en un momento tan dramático en nuestra relación con Israel, pero no tendrá afectaciones con terceros”; dijo Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario.

Si bien la relación comercial no tendría que verse afectada cuando se rompen relaciones diplomáticas entre dos estados, los embajadores son llamados a consultas y es ahí cuando se define el futuro comercial bilateral, en el caso de Israel, contamos con un Tratado de Libre Comercio y una relación política muy fuerte , explicó el experto.

Israel, según Jaramillo, suspendió los servicios de seguridad fue “básicamente una amenaza” respecto al posible rompimiento de relaciones, pero que no se sabe hasta qué punto estaría dispuesto el gobierno de Netanyahu en llevar a la práctica.

“En este momento tiene más para perder Israel” , según el experto, ya cuando hablamos de rompimiento de relaciones diplomáticas, ya que depende mucho de cómo ocurre y cuál sea el nivel que se termine decidiendo, sin embargo, será también difícil para Israel justificar lo ocurrido en Gaza y será criticado en algunos casos aunque los países de occidente no tengan mucho por hacer en ese conflicto.

Pese a que tenemos un Tratado de Libre Comercio, no tenemos un comercio robusto, “Israel no aparece dentro de nuestros primeros socios comerciales”, en realidad, lo sensible es lo político, ya que Colombia e Israel han mantenido una relación muy fuerte, con una postura equilibrada tanto con el mundo árabe, palestino como el de Israel, analizó Jaramillo.