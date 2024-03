¿Qué opina María Isabel? Biden pasa prueba de edad

Conclusión, en este aspecto le fue muy bien, no trastabilló, algunos críticos dicen que solo un poquito en un par de cosas, no se tropezó ni a la salida ni a la entrada, no confundió nuevamente a Emmanuelle Macron con François Mitterrand y se burló de las críticas contra su avanzada edad, 81 años, diciendo que ahora lo critican por viejo, pero que antes lo hacían por demasiado joven.