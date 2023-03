¿Quién es Luisa Espinoza, la ‘influencer’ acusada de explotación sexual infantil?

Mediante un operativo entre la Fiscalía ecuatoriana y la Policía Nacional se llegó a la captura de Luisa Espinoza, una ‘influencer’ de 26 años y, desde un tiempo, creadora de contenido en la plataforma para adultos Only Fans. Junto a ella otras dos personas fueron capturadas este martes –28 de febrero– y vinculadas con presunta explotación sexual infantil.

Un juez determinó prisión preventiva para los acusados, tras las aprehensiones desarrolladas tanto en Daule como Guayaquil y por supuesta comercialización de contenido que involucraba a menores de edad. Espinoza era activa en sus redes sociales; por ejemplo en TikTok acumula casi 690.000 seguidores y en YouTube su canal supera los 266.000 suscriptores.

En la mañana del martes pasado, la Fiscalía compartió imágenes de los allanamientos y posteriores capturas y aseguró que se habían incautado dispositivos electrónicos que tenían al menos 10.000 videos que relacionaban material sexual con niños, niñas y adolescentes.

“Además de las direcciones IP –en Guayaquil– que determina la ubicación desde donde se subían, compartían y descargaban imágenes con contenido sexual, junto a la certificación de la operadora de servicio de internet, que concuerda con los domicilios allanados, donde vivían los procesados”, señaló el ente acusatorio a través de un comunicado.

¿Quiénes son los ‘influencers’ acusados?

De acuerdo con El Comercio, Luisa Espinoza empezó a catapultarse desde los 13 años como cantante y bailarina; posteriormente, tuvo algunos espacios como presentadora en la televisión ecuatoriana. De los tres capturados era quien tenía mayor reconocimiento tanto por su contenido en redes sociales como en Only Fans.

Otro de los escándalos en los que se vio involucrada ocurrió a finales de 2022, a raíz de un video en el que, según Primicias, habría ofrecido dulces a menores de edad para que le tocaran los senos.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc procesa a 2 mujeres y 1 hombre por presunta comercialización de pornografía infantil. Fueron detenidos la madrugada de este martes 28 de febrero en #Guayaquil y #Daule. #FiscalíaConLasVíctimas

Más información ⬇️https://t.co/GaE19WnTo6 pic.twitter.com/lw9o2lIGbI — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 1, 2023

Sobre esa polémica, la ‘influencer’ afirmó, en ese entonces, que el país tenía “tantos problemas” y no comprendía por qué se centraban en ella. “Yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, es mi cuerpo y no lo tienen por qué controlar otras personas. Me pueden decir de todo las personas frustradas, pero es mi cuerpo”, fue su justificación, recogida por medios locales.

Según ella, antes de grabar ese video, a los ‘adolescentes’ les calculó entre 16 y 17 años y habrían accedido a participar en el clip al cubrirles el rostro. “Hicimos el video, solo puse la parte en la que ellos me tocaron”, dijo Espinoza a Expreso, citado por el Diario La Libertad.

En cuanto a los otros dos sujetos, otra mujer fue identificada como Ydris Ivonne M. C. y Samuel Ch. V, quien en TikTok se hace llamar como ‘Yiio compitaa’. Según la Fiscalía, se abrió una investigación el 13 de enero de 2023, luego de recibir un informe de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) que refería al almacenamiento y distribución por canales electrónicos de material pornográfico.

Entre las incautaciones del 28 de febrero también se encontró una cámara de video y otro equipo que relacionaron con la edición del contenido; además los dispositivos celulares de los procesados. Los tres detenidos ahora están bajo disposición de las autoridades, tras su traslado a la Unidad Cuartel Modelo.

Según el Ministerio Público, estas indagaciones se basan en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El texto determina que por los delitos mencionados anteriormente, los acusados pueden enfrentar una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años.