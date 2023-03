La mujer aseguró que su hijo robaba, pero que no le hacía daño a nadie.

“Mi hijo salió a asaltar y me lo mataron”: madre de ladrón

Las reclamaciones de justicia que pide una madre al ver su hijo fallecido han dado la vuelta al mundo, pues lo insólito de esto es que la mujer afirma que le asesinaron a su familiar mientras este delinquía.

De acuerdo con las versiones oficiales de los hechos, los cuales ocurrieron en Guatemala. El joven que perdió la vida y su cómplice se subieron a robar en un bus que iba desde Santa Lucía de Cotzumalguapa hasta el Centro de Mayoreo, y en ese trayecto uno de los pasajeros sacó una pistola y disparó contra los asaltantes.

En ese mismo sentido, Josué García, alias el Tortolito, fue impactado por los disparos y murió en la escena de los hechos. Por su parte, Vidal Alfredo Barillas al ver el arma salió corriendo del bus; sin embargo, no contó con tan buena suerte, ya que al momento de botarse del vehículo se dobló el tobillo y dicha lesión le costó la captura.

La policía local llegó de inmediato al lugar y allí pudo detener a Barillas, quien no pudo huir de allí a raíz de la torcedura en su extremidad.

“En su intento de huir, Barillas sufrió un doblón de tobillo, por lo que recibió asistencia médica y su respectiva custodia policial”.

Luego de esto, la madre del Tortolito llegó al lugar de los hechos y al ver a su hijo muerto aseguró que “mi hijo salió a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron (...) Él no le hacía daño a nadie. No les disparaba, solo los asaltaba”, dijo la mujer en medio de sus lágrimas.

Por último, la policía local informó que el joven fallecido tenía antecedentes criminales por varios los delitos como robo, posesión de drogas para consumo y extorsión.

Ladrón que pretendía robar una casa fue descubierto y asesinado

Un habitante en condición de calle, al parecer, irrumpió violentamente y a plena luz del día en una vivienda, ubicada en la comuna 7 de Barrancabermeja (Santander). Pero el hurto que creyó sencillo le terminó costando la vida.

Hasta el sector conocido como Sapo Escondido llegó un hombre de 26 años, quien fue identificado como Faber Barraza Cuadro, con la intensión de presuntamente robar una propiedad privada. Versiones preliminares indican que ingresó al inmueble e intentó sacar varios objetos de valor; sin embargo, en medio del escape fue atacado a disparos.

Barraza Cuadro ingresó a la casa forzando las cerraduras. Una vez dentro, tomó varios elementos personales de los residentes del lugar y justo cuando iba saliendo por el techo, el dueño de la vivienda lo descubrió y le disparó en dos oportunidades. Tras recibir los impactos, Faber Barraza cayó y perdió la vida de forma inmediata.

“Se presentó un homicidio, al parecer, relacionado con un intento de hurto. Un habitante de calle presuntamente intentó ingresar a una residencia y el dueño de la misma, le disparó en dos ocasiones. En este momento nuestro componente investigativo se encuentra realizando las labores de campo”, explicó el Mayor Nicky Jhon Erazo, comandante de la estación de Policía de Barrancabermeja.

De acuerdo con testigos del hecho, Barraza Cuadro presuntamente habría ingresado en horas de la mañana a robar en otra vivienda del mismo sector, por lo cual la comunidad ya lo tenía identificado; el reporte fue entregado a las autoridades, aunque no fue capturado.