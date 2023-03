Por robarle la moto, hombre fue baleado en Floridablanca, Santander

La inseguridad parece estar desbordada en el municipio de Floridablanca, en Santander. Cada vez son más los hechos de inseguridad que se registran, y el caso más reciente se presentó la noche del miércoles, primero de marzo, y dejó a un hombre herido.

La violenta situación quedó captada en las cámaras de seguridad del sector. Según se observa en las imágenes, un delincuente armado se acercó a un electricista para robarle su motocicleta, cuando este se encontraba frente al conjunto residencial Prados de Laurentina, ubicado en la calle 200 con carrera 13.

La víctima recibió un disparo en el pecho. - Foto: Captura de video redes sociales.

El electricista, según se conoció, acababa de salir del conjunto donde había realizado trabajos de mantenimiento eléctrico y justo cuando se disponía a subir su herramienta de trabajo a la motocicleta fue sorprendido por el ladrón.

Aunque el afectado intentó arrancar y evitar el hurto, el atracador le cerró el paso y con el arma lo amedrentó; así lo obligó a descender de la motocicleta. Sin embargo, la situación desató un forcejeo y en ese momento el delincuente comenzó a dispararle a víctima.

“Yo intente echarle la moto por encima, pero me amenazaba con el arma. Me hizo cuatro disparos y me impactó uno en el pecho. Se llevó la moto y el bolso con mi material de trabajo, no pude hacer nada”, contó a Q’Hubo Bucaramanga el electricista afectado.

En medio de los disparos, el delincuentes logró llevarse la motocicleta BWS X, de placas KSI-26E. Mientras que la víctima fue auxiliada y llevaba un centro asistencial, se encuentra estable y fuera de peligro.

El delincuente se llevó la moto y un bolso con el material de trabajo de la víctima. - Foto: Captura de video redes sociales.

Aunque no hay rastro del atracador, las autoridades indicaron que están analizando los videos de las cámaras de seguridad para lograr identificarlo y capturarlo, y de igual manera poder recuperar la motocicleta.

El hurto de motos en el país es uno de los delitos que más impacta a la seguridad en las principales capitales; según cifras del Ministerio de Defensa, para el mes de enero de este año se han robado cerca de 3.000 motos en el país.

Alias Castor, el terror del hurto de motos

Jhoan Sebastián Villamizar, alias Castor, es señalado por la Policía de hacer parte, supuestamente, de una banda de crimen urbano dedicada al hurto de motos en dicha ciudad que extorsiona a los dueños de los vehículos robados exigiéndole dinero para devolverlos.

“Desde el pasado 30 agosto de 2021, unidades del grupo automotores y contra atracos de la SIJIN, adelantaron la operación “los pitosos”; un grupo delictivo dedicado el hurto de motocicletas y la extorsión, lo que dejó tras las rejas a 18 delincuentes”, dijo la Policía de Bucaramanga.

Este hombre estaría involucrado en el robo de más de 10 motocicletas. - Foto: Policía Mebuc.

Agregó la autoridad que “alias Castor es integrante de esa banda, se encontraba prófugo de la justicia, hasta que finalmente fue ubicado y capturado mediante orden judicial por los delitos de: hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, extorsión y receptación agravada”.

Respecto al detenido, indicaron las autoridades que “a Castor se le señala de haber organizado el hurto de más de 10 motocicletas y seis extorsiones a sus mismas víctimas (...) este delincuente era el encargado de halar las motos dentro de la organización; así como extorsionar a sus víctimas”.

Para las autoridades, mediante esta modalidad delito, este sujeto podría lograr obtener rentas ilegales de hasta 50 millones de pesos mensuales. “También los investigadores confirmaron que los barrios más afectados por este grupo delictivo eran: el Mutis, Alfonso López, San Francisco, Comuneros, Reposo, Poblado y La Cumbre”, indicó la Policía de Bucaramanga.