¿Rebelión? A qué apunta el llamado de María Corina Machado tras decretarse su inhabilidad

La líder opositora venezolana hizo un llamado a los venezolanos a no desfallecer y a confiar, acusando que su inhabilidad se convertirá para el régimen en un ‘boomerang’.

“La desesperación no es buena consejera, Maduro ha cometido un error que se ha convertido en un boomerang”, son algunas de las afirmaciones hechas por la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, tras conocerse la noticia de la inhabilidad por 15 años que decretaron las autoridades venezolanas del régimen Maduro en su contra. Dicha inhabilidad responde a una reacción que muchos han considerado un intento de obstáculo a las intensiones de derrocarlo del poder.

Estas afirmaciones fueron entregadas por la líder opositora en entrevista con el periodista Fernando del Rincón para la cadena CNN, en la que también explicó el significado de su frase “hasta el final”. Advirtió que con ello se refiere a la voluntad de los sectores opositores y del pueblo venezolano de desplazar la ‘tiranía de Nicolás Maduro’, “para construir las bases de una nación próspera, libre, segura, y el regreso de nuestros hijos”.

Al ser indagada por la inhabilidad que fue decretada en su contra, la precandidata presidencial dio a entender que su apuesta es realmente lograr que sean las elecciones primarias en su país las que legitimen su facultad para gobernar, en caso eventual de salir elegida como candidata y tener la posibilidad de enfrentar en las urnas al dictador Maduro.

Nicolás Maduro, dictador venezolano. Su régimen inhabilitó a María Corina Machado, principal candidata opositora para unas elecciones que aún no tiene fecha. (AP Photo/Matias Delacroix) - Foto: AP

Para Machado, “las primarias ya no son un encuentro entre las visiones distintas de la oposición, ahora es una lucha directa, es el primer paso para la derrota de la tiranía”. Además, señala que lo ocurrido en su contra, antes que significar una eventual piedra en el camino, realmente jugó en contra de Maduro, al advertir que esto ha dado “fuelle a las primarias, y puso nuevamente los ojos del mundo sobre Venezuela”.

Para María Corina, la inhabilidad en su contra solo ha develado que “el régimen está débil y aterrado”, a la vez que afirmó que, si bien el tema podría ser similar a lo ocurrido en Nicaragua, donde Daniel Ortega, en la búsqueda de ‘limpiar el camino’, encarceló a sus opositores, no tiene temor de lo que pueda ocurrir. Esto se debe a que dice sentirse respaldada realmente por el pueblo en un momento en que, según ella, está renaciendo la esperanza.

Según María Corina Machado, “los delitos de los que me están acusando ahora son delitos menores al lado de lo que ya me han acusado esta gente”, señalando que la pregunta no es qué acciones van a tomar los miembros del régimen, sino qué va a hacer el pueblo.

“Lo que yo estoy viendo en Venezuela no lo había visto nunca antes”, acusó Machado, quién manifestó que el despertar que ha percibido actualmente en su país no tiene antecedentes en su memoria, advirtiendo que muchos ya sienten que “esta es la última oportunidad”.

La líder opositora aclaró el tipo de 'rebelión' al que está llamando, advirtiendo que, teniendo en cuenta la naturaleza del régimen que gobierna su país, el pedir democracia real ya es una muestra de rebeldía. - Foto: Getty Images

Al ser indagada sobre si su llamado es a la ‘rebelión’, la candidata explicó que sí, sobre todo si se entiende que “cuándo enfrentas una tiranía cruel y desalmada como la que existe en Venezuela, el ejercer tus derechos es siempre rebeldía, y eso son hoy las primarias”, aclarando entonces el tipo de rebeldía al que está evocando ella y los otros precandidatos.

“Que el mundo se prepare para la derrota de Maduro porque eso es lo que viene”, sentenció María Corina Machado, al ser indagada por las razones para seguir apelando o confiando en la comunidad internacional. Así mismo, señaló que, igualmente, la acción internacional podrá ir solo hasta donde la legitimen los mismos venezolanos.

En ese mismo sentido, y al ser indagada por lo que diferencia a Venezuela del caso nicaragüense (donde las advertencias de la comunidad internacional solo se han quedado en palabras), Machado acusó que el tema que hace relevante a su país es que, debido a los socios estratégicos del régimen, “es un tema de seguridad hemisférica y lo saben”.

Dentro de los aspectos que María Corina Machado dice sentir en las calles que la hacen sentir una esperanza en que podrán derrocar a Maduro. También manifestó: “La rebelión también se hace presente en las bases del sistema de represión. La Policía y el Ejército se comienzan a rebelar contra el sistema”, señalando así que en las calles lo ha sentido, y se lo han hecho manifiesto, porque los policías también se están cansado de la corrupción en las altas esferas.

Para María Corina Machado, a Maduro están rebelándosele también las bases de la Policía y el Ejército, las fuerzas represivas. - Foto: AFP

“Las primarias serán un proceso de legitimación de la fuerza articulando a los venezolanos dentro y fuera”, dijo la candidata, quien reconoció que “aquí estamos arriesgándolo todo, hasta nuestra vida”.

Al ser indagada por su eventual llegada al poder, ella señaló que sí esta dispuesta a negociar con el régimen, pero no la ‘coexistencia’, sino la salida del régimen corrupto, acusando que la justicia deberá hacer lo suyo para juzgarlos.

“La inhabilidad es un obstáculo pequeño frente a lo que podemos lograr buscando unas elecciones competitivas”, dijo la candidata, avivando la llama de la ‘esperanza’, y sentenciando que “vamos a ir a votar y enseñarle al régimen lo que ese papelito significa para los venezolanos”, refiriéndose al voto.