Régimen de Maduro ahora dice que página donde deberían estar las actas de su triunfo sufrió “ciberataque”

“Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados”, escribió en redes sociales Delpino, quien sostuvo que no estuvo presente al momento de completarse los resultados.

Además, sentenció en un corto comunicado: “Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirva a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional, y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados”.