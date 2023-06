Renata Rojas, la mujer de México que viajó con éxito en el submarino Titán en 2022, a conocer los restos del Titanic

Tras la noticia de la muerte de los cinco pasajeros a bordo del sumergible de la empresa OceanGate Expeditions, que desapareció el pasado domingo 18 de junio en el océano Atlántico durante una inmersión para visitar los restos del famoso barco Titanic, se han dado a conocer detalles sobre otras exploraciones de este tipo.

Una mujer mexicana hizo parte de una de estas expediciones con la misma empresa y hoy puede afirmar que ella volvió para contarlo.

El submarino de nombre Titán, de 6,5 metros de largo, comenzó su inmersión el domingo 18 de junio a las 4:00 a. m. hora local, pero perdió contacto con la superficie menos de dos horas después de la salida.

“Desde hace cierto tiempo no hemos podido establecer comunicación con uno de nuestros vehículos de exploración sumergibles que actualmente visita el lugar del naufragio del Titanic”, dijo la empresa que opera la nave, OceanGate Expeditions, en un comunicado.

Este jueves 22 de junio cerca de las 2:00 de la tarde, la propia empresa OceanGate anunció que todos los tripulantes del Titán habían fallecido.

Mucha gente ha destacado el hecho de que todos los cinco tripulantes del Titán fueran hombres, pero lo cierto es que de América Latina ha habido al menos una mujer que se unió a la misión.

La mexicana que bajó en el Titán

Renata Rojas nació en Ciudad de México y fue la primera mexicana en sumergirse en el océano para viajar en el mismo submarino Titán, para conocer el lugar exacto en donde reposan los restos del Titanic, el famoso barco que se hundió en 1912 con más de 1.500 personas a bordo.

El diario Milenio de México habla sobre la vida de Rojas, quien es la hija de un buceador profesional, que aprendió de su padre el amor por el mar. Fue su padre quien le habría enseñado a nadar e incluso a bucear, principalmente en Cozumel, una isla mexicana ubicada en el Caribe.

Renata Rojas es la hija de un buceador profesional, que aprendió de su padre el amor por el mar. - Foto: AFP

También habría sido crucial para Rojas la lectura del libro Una noche para recordar, que trata sobre lo que ocurrió en el naufragio del Titanic.

Rojas se habría enterado de la existencia de la empresa OceanGate desde sus inicios en 2009, y durante años estuvo atenta a la construcción del sumergible Titán, en el que ella descendería más tarde y el mismo del que hoy habla el mundo, por la muerte de los cinco expedicionarios que lo ocupaban.

Rojas se habría enterado de la existencia de la empresa OceanGate desde sus inicios en 2009, y durante años estuvo atenta a la construcción del sumergible Titán. - Foto: via REUTERS

Aunque su viaje inicialmente iba a realizarse en 2019, debido a distintos temas estuvo aplazándose hasta 2022, ella hizo la inmersión en compañía de otro mexicano, el creador de contenido Alan Estrada.

“Ella es Renata Rojas, la otra mexicana en la misión. Su pasión por el Titanic se resume a toda una vida intentando poder bajar a los restos del barco”, afirma Estrada en el video en el que muestra el detalle de toda la expedición que realizaron ambos con OceanGate.

Según algunos medios locales, Rojas ha dicho que ahorró más de 30 años para poder ser parte de la misión: “Yo creo que el Titanic es el sueño más grande que tengo, he tomado varias decisiones en mi vida de no hacer varias cosas, porque quiero enfocarme en ir al Titanic y tengo que lograrlo”, afirma Rojas en uno de los videos del canal de Estrada.

“En 2019 iba a ser mi primera expedición con OceanGate, pero esa expedición se tuvo que posponer por el covid y finalmente pude ir en 2022″, contó Rojas también, en una charla en el canal de YouTube conocido como Exploring by the seat of your pants.

Rojas ha asegurado que es un honor ser parte del equipo que realizó una de estas misiones: “Un honor representar a México en algo tan histórico, yo fui la primera mujer, hubo un hombre. El poder estar ahí en algo tan importante es un honor”, afirmó.