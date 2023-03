Reportan lanzamiento de un nuevo misil desde Corea del Norte

Corea del Norte disparó este jueves 9 de marzo un misil balístico de corto alcance hacia el mar al oeste de su territorio, indicó el ejército surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Seúl afirmó que “detectó el lanzamiento desde la ciudad portuaria occidental de Nampo a las 18:20 (09:20 GMT). Nuestras fuerzas armadas mantienen una postura de plena disponibilidad y cooperan estrechamente con Estados Unidos, al tiempo que han reforzado la vigilancia”.

Foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte muestra lo que dice un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Hwasong-15 e (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) - Foto: AP

Se trata de la última demostración de fuerza del régimen de Pyongyang, pocos días antes de que Corea del Sur y Estados Unidos inicien unas importantes maniobras militares conjuntas. Las relaciones entre las dos Coreas se encuentran en uno de sus peores momentos en décadas.

Corea del Norte está llevando a cabo pruebas de armas prohibidas mientras que Corea del Sur intensifica la cooperación en materia de seguridad con Washington.

Pyongyang afirma que sus programas de armas nucleares y misiles son para su autodefensa y considera que los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur son ensayos para una futura invasión.

No obstante, este mismo jueves las autoridades surcoreanas han descartado la posibilidad de que la situación “vaya más allá y derive en una confrontación directa” debido a que ambos países “mantienen una postura dominante” frente a Corea del Norte.

Hay que decir que el pasado 7 de marzo, la hermana del dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió de que un hipotético derribo de uno de sus misiles por parte de Estados Unidos equivaldría a una “clara declaración de guerra” y anticipó que tomarán algunas medidas “abrumadoras” como respuesta a las maniobras militares conjuntas organizadas en la región.

"Una vez más, hay que reiterar el llamamiento del secretario general (António Guterres) a plena aplicación de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad" - Foto: reuters

Kim Yo Jong, es una figura destacada en el régimen que encabeza su hermano, e insinuó que Pyongyang no se quedará de bajos cruzados si Washington intercepta de alguna manera las “armas estratégicas” utilizadas en los ensayos norcoreanos, ya que considera que no perjudican la seguridad de ningún otro países y se llevan a cabo en áreas “que no pertenecen a la jurisdicción de Estados Unidos”.

Kim respondió de esta manera a un supuesto aviso lanzado por el comandante de las tropas norteamericanas en la región, John Aquilino, en un momento de creciente tensión tras el inicio de maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur.

El régimen norcoreano, habitualmente crítico con este tipo de ejercicios, se reserva el derecho a adoptar “acciones apropiadas, rápidas y abrumadoras” con las que responder a dichas maniobras, según Kim. Horas antes el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte había acusado a Estados Unidos de generar tensión de manera “intencionada”.

Corea del Norte y Estados Unidos y, en el medio, misiles - Foto: Getty Images/iStockphoto

En estos ejercicios, las fuerzas norteamericanas han desplegado un bombardero estratégico B-52H, con capacidad para portar armas atómicas, aunque tanto Washington como Seúl han insistido en que se trata de acciones de rutina que no representan ninguna amenaza directa para Pyongyang.

De igual manera, en esa misma fecha Corea del Norte acusó este martes a Estados Unidos de generar tensión en la región de forma intencional, después de que Washington haya realizado ejercicios militares junto a Seúl.

“A pesar de nuestras reiteradas advertencias, EE. UU. continúa agravando intencionalmente la situación de la península de Corea y la región”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores norcoreana recogido por la agencia KCNA.

Las autoridades de Pyongyang han indicado que “el reciente simulacro aéreo conjunto (...) muestra claramente que el esquema de EEUU para usar armas nucleares contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC) se está llevando adelante al nivel de una guerra real”.

“La cadena ininterrumpida de acciones militares de provocación de EEUU contra la RPDC presagia la naturaleza agresiva de los ejercicios militares conjuntos de EEUU y Corea del Sur a gran escala, que se iniciarán en unos pocos días, y la gravedad de la tensión catastrófica que conllevará”, continúa la misiva.

*Con información de Europa Press y AFP.