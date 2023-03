Enterró sus ahorros para evitar la tentación de gastarlos, pero el resultado fue desalentador

Ahorrar no siempre es fácil, pues muchas veces existe la tentación de pensar que ese dinero podría utilizar en algo que brinde placer instantáneo, pero a largo plazo representará problemas serios, por ello hay diversas maneras de hacerlo actualmente.

Antes, cuando no existían los bancos o llegar a ellos se hacía difícil, se utilizaba un método casero, que consistía en guardar el dinero debajo del colchón y para entonces, realmente funcionaba, pues de esta manera las personas iban guardando el dinero de a poco y cuando decidían contarlo, tenían una buena cantidad.

Sin embargo, hoy día es posible encontrar diversas aplicaciones que permiten tener ese dinero guardado, bien sea en bolsillos, o en la misma cuenta bancaria.

Recientemente, hubo un hecho que llamó la atención de los cibernautas en TikTok, pues un joven identificado en esa plataforma como @jerry_rico92 compartió su triste historia sobre sus ahorros, pues su idea inicial era comprarle a su mujer, un iPhone 14, cuyo costo es cerca de $4.879.000 COP, para el día de San Valentín.

Esto ya que, en esa fecha los enamorados suelen celebrar y compartir detalles, regalos y cumplidos para festejar que están juntos.

Él guardó el dinero en bolsas de plástico para evitar que al mismo le llegase a pasar algo, y decidió enterrarlo bajo tierra, en el patio de su casa, para que su esposa no se diera cuenta del dinero y además, para evitar la tentación de gastárselo en cualquier cosa que le pareciese llamativo.

Pero cuando ya se cumplió el tiempo de sacar el dinero, pues ya tenía lo suficiente para poder ir a comprar el teléfono que tanto deseaba darle a su esposa, la sorpresa echó por la borda todas sus ilusiones, pues el dinero se había podrido gracias a la humedad de la tierra que había traspasado el plástico y empezado a descomponer el papel moneda que el hombre tenía allí.

En las imágenes que el hombre compartió en la red social, se puede ver como una buena cantidad de billetes está corroído por sus bordes y casi que tienen gran parte de la impresión de color negro. Entre los comentarios al hombre le sugirieron que fuera al banco y que allá se los cambiaban.

Mujer conoció a su novio por internet, viajó a otro país a conocerlo y él la rechazó

En dicha plataforma hay cientos de historias que llaman la atención, como ocurrió con un video que se publicó en el perfil de Kevin Nasevilla el pasado 23 de febrero, una mujer venezolana reveló que su novio le compró los tiquetes para que viajara hasta ese país.

Pero cuando se encontraron por primera vez, el hombre fue indiferente con ella y le confesó que era diferente a lo que esperaba, por sus fotografías: “Él me dijo que yo no le gustaba, así que me botó”.

“Yo conocí a un muchacho por las redes sociales, por Facebook, y él y yo siempre hablábamos. Después me pagó los pasajes. Quedamos en un acuerdo, que yo me iba a venir para vivir ahora con él y con mi hija. Y en lo que llegó a Ecuador, porque él me mandó el pasaje, me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté”, dice la mujer.

“Después de que él vio mi foto y haberme visto personalmente, no le gusté. Me dijo que no era la persona que había visto por fotos. Me botó y yo quedé en la calle”, agregó.

El video cuenta ya con más de 336.000 ‘me gusta’ en la plataforma de videos cortos, pero la mujer le pidió a Nasevilla que elimine el video, pues su expareja la buscó para amenazarla.