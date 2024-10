Rompe su silencio periodista despedido durante transmisión en vivo y anuncia primera decisión tras quedarse sin trabajo

Lejos de quedarse callado, el periodista rompió su silencio pocas horas después de lo sucedido y dejó en claro, por medio de un video en su cuenta de X, que no está conforme con la decisión que se tomó, pero lo que le generó más molestia fue la forma en la que se presentó todo. “Doy mi programa normal y al final, en el último bloque aparece el dueño de la televisora, una cosa muy extraña, y me despide sin previo aviso”, contó.

El periodista sostuvo que no considera que su despido se diera como un impulso que tuvo el dueño del canal, sino que, desde su perspectiva, es una cuestión que ya se venía analizando.

“Lo que sí estoy seguro y convencido, es que no fue porque yo hiciera un mal trabajo. Si por algo me he caracterizado es por ser el más dedicado, el más disciplinado, prueba de ello es que construí un programa del agrado de muchas personas”, agregó.