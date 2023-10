Sin importar advertencia de Estados Unidos, esto es lo que viven los venezolanos en su peligrosa ruta por selva del Darién

Con su pequeño hijo en hombros, Dennis Font viene de cruzar la peligrosa selva panameña del Darién. Ninguna advertencia de repatriación a Venezuela lo detendrá en su empeño de llegar a Estados Unidos: “Quien no arriesga, no gana”, dice convencido.

El miedo a la deportación no es mayor que ese anhelo, para muchos en el Centro de Recepción Temporal para Migrantes de Lajas Blancas, donde organismos internacionales ayudan a las instituciones panameñas para atender a los migrantes.

“Me preocupa, aunque prefiero mil veces quedarme en otros países que (regresar) porque Venezuela es una tortura, uno se muere en carne viva, no veo futuro allá”, dice Daniel Rosales, de 27 años.

“Volver para atrás es duro”

Ha cruzado el Darién con una veintena de familiares. “Después de hacer esta travesía donde uno ve tantos muertos no me gustaría que me deportaran”, confiesa.