Suspenden ejecución de un hombre que se sacó los ojos en una carcel de Texas, Estados Unidos

Un juez retrasó este martes la ejecución en abril de uno de los “prisioneros con más enfermedades mentales” de Texas debido a preocupaciones sobre el estado mental del hombre.

Andre Thomas, de 39 años, iba a ser ejecutado el 5 de abril por las muertes a puñaladas en marzo de 2004 de su ex esposa Laura Christina Boren, de 20 años, su hijo de 4 años, Andre Lee, y la hija de Boren, Leyha Marie Hughes, de 13 meses, en la ciudad relativamente pequeña de Sherman. The Associated Press informó que Thomas cortó los corazones de los dos niños.

Thomas, quien se sacó cada uno de los ojos en dos ocasiones separadas, luego le dijo a la policía que Dios le ordenó que cometiera los asesinatos y que pensó que sus tres víctimas eran demonios.

El juez estatal de distrito Jim Fallon emitió la orden este martes retirando la fecha de ejecución después de que los abogados de Thomas solicitaran tiempo adicional para prepararse para una audiencia en la corte para revisar su competencia, según The AP.

De acuerdo al Tribunal Supremo, una persona debe ser competente para ser ejecutada y, si bien la pena de muerte está prohibida para los discapacitados intelectuales, las personas con enfermedades mentales graves no se ha otorgado automáticamente la misma exención

“Confiamos en que cuando presentemos las pruebas de la incompetencia del señor Thomas, el tribunal estará de acuerdo en que ejecutarlo violaría la Constitución”, escribió Maurie Levin, el abogado de Thomas, en un comunicado a The AP.

“Guiar a este ciego psicótico a la camilla para su ejecución ofende nuestro sentido de humanidad y no tiene ningún propósito legítimo”, agregó.

Según los informes, más de 100 personas, incluidos líderes religiosos, le pidieron al gobernador Greg Abbott que detuviera la ejecución en el pasado, pero la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Grayson, que procesó el caso, dijo que quienes pidieron clemencia no leyeron informes ni evaluaciones sobre el estado mental de Thomas.

“Ninguna de estas personas sabe nada sobre el caso. Están repitiendo lo que la defensa les ha dicho”, dijo J. Kerye Ashmore, oficina del fiscal de distrito del condado de Grayson.

Levin se ha referido a su cliente como “uno de los prisioneros con más enfermedades mentales en la historia de Texas”, y agregó que “no está capacitado para ser ejecutado” y carece de una comprensión racional de por qué fue sentenciado a muerte.

La cadena perpetua sin libertad condicional no era una opción en Texas en 2004.

Ashmore dijo que revisó los registros que parecen indicar que Thomas sabe por qué está en la cárcel y que sabía sobre la fecha de su ejecución en abril.

La orden de Fallon les da a los abogados de Thomas hasta el 5 de julio para presentar una moción solicitando que se revise su competencia antes de que pueda proceder la ejecución, informó AP. Si Fallon decide que los abogados de Thomas han presentado pruebas suficientes, se nombrarán expertos para examinar a Thomas y se revisarán otras pruebas antes de tomar una decisión final.

“Estamos dispuestos a que se lleve a cabo ese proceso y dejar que el juez tome la decisión. Eso es todo lo que queremos”, dijo Ashmore.

Si se concede el indulto, Thomas está sujeto a la ley que existía en el momento de su crimen: la cadena perpetua sin libertad condicional no era una opción en Texas en 2004.

Ashmore le dijo a KXII en febrero que si se conmuta la sentencia de Thomas, será elegible para libertad condicional en 20 años.