Telescopio James Webb de la Nasa reveló nuevos datos sobre un sistema solar lejano

Se informó que en la atmósfera de un exoplaneta se encontró vapor de agua en ondas longitudinales no antes vistas.

Aunque el sistema TRAPPIST-1 fue hallado por los científicos durante 2017, el telescopio James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), reveló recientemente nuevos detalles sobre esta zona del espacio exterior, mismo que alberga planetas que son vitales para el estudio de la vida en otros lugares aparte de la Tierra.

Los detalles revelados por el telescopio fueron catalogados como un “buen augurio” para la investigación de los llamados “exoplanetas”, que se refiere a planetas fuera de nuestro sistema solar la vía láctea, puesto que tras los análisis hechos gracias al James Webb se logró investigar sobre la atmósfera de algunos de los cuerpos de este sistema.

“Observamos el exoplaneta con múltiples instrumentos que, juntos, proporcionan una amplia franja del espectro infrarrojo y una panoplia de huellas dactilares químicas inaccesibles hasta [esta misión]. Datos como estos son un cambio de juego”, indicó Natalie Batalha, una astrónoma de la Universidad de California, quien contribuyó y ayudó a coordinar la nueva investigación, según recalcó la Nasa.

Incluso, se indicó que durante los análisis se logró un total de cinco artículos científicos, entre ellos habría una revelación “sin precedentes” en la que se habla sobre la “primera detección en la atmósfera de un exoplaneta de dióxido de azufre (SO 2), una molécula producida a partir de reacciones químicas provocadas por la luz de alta energía de la estrella madre del planeta”, explicó la agencia espacial, agregando que una situación similar se encuentra en la capa de ozono de la Tierra.

Además, se indicó que también se encontró dióxido de carbono (CO 2 ), monóxido de carbono (CO), entre los datos encontrados por el telescopio, sí como sodio (Na), potasio (K) y vapor de agua (H 2 O), de este último se indicó que se encontraron longitudes de onda más largas, las cuales no se habían visto antes, según reveló la Nasa.

“Habíamos predicho lo que [el telescopio] nos mostraría, pero fue más preciso, más diverso y más hermoso de lo que realmente creía que sería”, afirmó Hannah Wakeford, astrofísica de la Universidad de Bristol en el Reino Unido que investiga las atmósferas de los exoplanetas.

“Podremos ver el panorama general de las atmósferas de los exoplanetas. Es increíblemente emocionante saber que todo va a ser reescrito. Esa es una de las mejores partes de ser científico”, expresó Laura Flagg, investigadora de la Universidad de Cornell y miembro del equipo internacional, sobre la investigación de la agencia estadounidense.

Rover Perseverance capta el sonido de un remolino de polvo en Marte

El rover Perseverance empleó su micrófono apto para la superficie de Marte para conseguir la primera grabación de audio de un remolino de polvo por fuera de la Tierra.

El estudio fue publicado en la revista Nature Communications y es resultado del instrumento SuperCam del Perseverance, un conjunto de herramientas que componen la “cabeza” del rover y que incluye instrumentos avanzados de teledetección con una amplia gama de espectrómetros, cámaras y el micrófono.

“Podemos aprender mucho más con el sonido que con otras herramientas -asegura Roger Wiens, profesor de ciencias planetarias de la Universidad de Purdue e investigador principal de Supercam-. Toman lecturas a intervalos regulares. El micrófono nos permite tomar muestras, no exactamente a la velocidad del sonido, pero sí casi 100.000 veces por segundo. Nos ayuda a hacernos una idea más clara de cómo es Marte”.

La grabación ha sido publicada por el Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, que colaboró en el estudio: