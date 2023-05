Tercer día de violencia en la Franja de Gaza deja al menos 26 palestinos muertos

Israel y los grupos armados de la Franja de Gaza volvieron a intercambiar fuego este jueves, en el tercer día de una escalada que ya ha costado la vida a al menos 26 palestinos, entre ellos varios niños.

La erupción de violencia, la más importante entre Gaza e Israel desde agosto de 2022, comenzó el martes con unos ataques israelíes contra la organización Yihad Islámica, considerada “terrorista” por el gobierno israelí, la Unión Europea y Estados Unidos.

El ejército israelí dijo el jueves que había atacado 166 objetivos en toda la Franja de Gaza, incluidos lugares de lanzamiento de cohetes pertenecientes al grupo armado, y eliminado a dos comandantes.

Cohetes dirigidos a Israel desde la ciudad de Gaza en el tercer día de enfrentamientos. - Foto: AFP

La Yihad Islámica indicó a AFP que se habían disparado más cohetes contra Israel, donde el ejército de ese país dijo que las sirenas de advertencia sonaban a intervalos regulares en las localidades cercanas a la franja.

Desde el lanzamiento de los primeros cohetes el miércoles, 547 de estos proyectiles han sido lanzados hacia territorio israelí, de los cuales 175 fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea, según el ejército.

Los servicios de rescate israelíes no informaron de víctimas.

En la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamás, el ministerio de Sanidad anunció la muerte de 26 personas, entre ellos niños, así como 84 heridos desde el martes.

También murieron combatientes de la Yihad Islámica y del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), según estos grupos.

En la ciudad de Gaza, la mayoría de los comercios hoy permanecían cerrados y las calles desiertas, mientras los drones israelíes sobrevolaban la zona, según un reportero de AFP en el lugar.

El dramático momento en que los familiares de Ahmed Abu-Deka, miembro de una unidad de lanzamiento de cohetes, recibieron su cadáver, tras morir en uno de los ataques de Israel. - Foto: AFP

En el hospital Al Shifa, Suhail Al Masri, de 32 años, vino a ver a su hijo herido en un ataque y le declaró: “Si no, no habría salido de casa, porque la situación es muy peligrosa”.

“Israel bombardea desde todas partes y el lanzamiento de cohetes de la resistencia no ha cesado”, añadió.

Por su parte la Yihad Islámica dijo que “los asesinatos israelíes no quedarán impunes y todas las opciones están sobre la mesa para la resistencia”, mientras que Hamás aseguró el jueves que “la resistencia está unificada”.

Irán, que apoya a la Yihad Islámica, denunció las “atrocidades de los sionistas”, prometiendo la “derrota” del “régimen de ocupación”, según el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Naser Kanani.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, ordenó a las fuerzas de seguridad que estuvieran “en alerta máxima”.

La Franja de Gaza, un pequeño territorio asolado por la pobreza y el desempleo y donde 2,3 millones de palestinos viven bajo el bloqueo israelí, ha sido escenario de varias guerras con Israel desde 2008.

Un cohete lanzado por Israel desde la ciudad de Ascalón. - Foto: AFP

Egipto, tradicional mediador entre los beligerantes, trabaja para conseguir un alto el fuego.

Mohamed Al Hindi, jefe del departamento político de la Yihad Islámica, llegó el jueves a El Cairo, declaró a AFP una fuente de la organización palestina bajo condición de anonimato.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, se mostró “preocupado” por los disparos palestinos y dijo estar “trabajando para una rápida desescalada”, según un mensaje publicado en Twitter.

“El derramamiento de sangre debe cesar ya”, dijo la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, en una reunión con sus homólogos de Francia, Egipto y Jordania en Berlín.

En la ciudad israelí de Ascalón, a unos 20 kilómetros de la Franja de Gaza, las tiendas abrieron el jueves y los residentes seguían con sus negocios.

“No es la primera vez que caen [cohetes] en mi casa, pero no me da miedo”, dijo a AFP Miriam Keren, una mujer de 78 años. “Al principio estuvimos en shock, pero no tenemos miedo, simplemente es muy desagradable”.

En agosto de 2022, tres días de enfrentamientos entre Israel y la Yihad Islámica se saldaron con la muerte de 49 palestinos, entre ellos al menos 19 niños, según la ONU. Desde Gaza se dispararon más de mil cohetes contra Israel, hiriendo a tres personas.

Por Mai Yaghi y Adel Zaanoun, AFP.