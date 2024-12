Todos contra Bloomberg: el debate más agitado del Partido Demócrata

En un intenso debate demócrata, digno de Las Vegas, la ciudad donde se celebró, el multimillonario Michael Bloomberg recibió ataques de todos lados este miércoles.

Desde que lanzó su acaudalada y poco convencional campaña en noviembre, por primera vez el exalcalde de Nueva York se enfrentó directamente a sus oponentes en un debate.

Y salió bastante golpeado, retóricamente hablando. Aunque no fue el único. Su rival, el expresidente Joe Biden, recibió fuertes reclamos del público por su política migratoria durante sus declaraciones finales.

Deportaciones

Hacia el cierre del debate, cada aspirante debía dar sus argumentos finales sobre por qué los demócratas deben darle su apoyo como candidato presidencial.

Cuando llegó el turno de Biden, algunas personas del público empezaron a gritar "¡deportaste a tres millones de personas!", en alusión a su gestión en el gobierno de Barack Obama.

También gritaron DontLookAway ("No mires a otro lado") y NoKidsInCages ("No más niños en jaulas"), hasta que el servicio de seguridad escoltó a los activistas afuera del estudio de televisión en el que se celebraba el debate.

Biden pudo entonces continuar con sus declaraciones.

La organización "Raíces", que busca una reforma migratoria en EE.UU., se atribuyó la interrupción del debate.

Derechos de autor de la imagen: @RAICESACTION@RAICESACTION

Dos miembros del grupo explicaron en un video en Twitter sus motivos para la intervención. "La principal razón por la que hicimos esto e interrumpimos a Biden es porque en los últimos tres debates no ha habido ninguna pregunta sobre migración, no ha habido conversación", dijo una de ellas.

"No lo lamentamos. La inmigración fue el último tema del debate y ni siquiera tuvieron tiempo de hablarlo. Eso no está bien [...] Así que no lo lamentamos", agregó.

Todos contra Bloomberg

Desde el inicio del debate, candidato tras candidato se turnaron para atacar al recién llegado al concurso, como en el equivalente político de una partida de lucha libre.