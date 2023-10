Tragedia en España; incendio en Murcia deja hasta el momento 13 personas muertas

“Lamentamos comunicar que los fallecidos en el incendio de Atalayas ascienden a 13″, anunció el alcalde de Murcia en X (antes Twitter). “Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas”, indicaron los servicios de rescate.

¿Qué causó el incendio en la discoteca en Murcia?

Un portavoz de la policía señaló a medios de comunicación que el sábado 30 de septiembre en la noche se llevó a cabo una fiesta de cumpleaños en el lugar del incendio y agregó que, hasta el momento, no todos los asistentes han podido ser localizados, ya que por el pánico generado, salieron corriendo de la discoteca.

“La investigación todavía no ha comenzado porque todavía no hay un balance”, dijo precisando que todavía no se ha encontrado una pista sobre la causa del incendio.