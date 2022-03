Urgente: Venezuela liberó a dos prisioneros estadounidenses tras reunión con delegación de Biden

Venezuela liberó el martes al menos a dos estadounidenses encarcelados, así lo informó The New York Times.

Esta medida se generó como un nuevo punto de inflexión en la relación de la administración del presidente Joe Biden con el país sudamericano, uno de los aliados de Rusia en el hemisferio occidental.

Los dos estadounidenses que forman parte del grupo de seis exdirectivos de la petrolera Citgo, condenados en Venezuela por corrupción, fueron liberados este martes, días después de que una delegación de la Casa Blanca se reuniera con el presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con la AFP, se ha confirmado que uno de los liberados es Gustavo Cárdenas. Una segunda liberación es la de un cubano-estadounidense, Jorge Alberto Fernández, que fue arrestado a principios de 2021 en el estado Táchira (fronterizo con Colombia) y acusado de “terrorismo”, dijeron fuentes vinculadas con el caso.

La liberación de Cárdenas, que ejercía como vicepresidente de Relaciones Estratégicas, llega después de que Maduro recibiera el fin de semana a una delegación de la administración de Joe Biden, que este martes prohibió las importaciones a Estados Unidos de petróleo y derivados desde Rusia en medio de sanciones por su invasión de Ucrania.

El encuentro fue un giro en las rotas relaciones entre Washington y Caracas, pues la Casa Blanca desconoce la reelección de Maduro como presidente en 2018, calificándola de “fraudulenta”.

No se conocen las condiciones en las cuales se liberó a Cárdenas y a Fernández, si quedan libres de cargos o si son excarcelados bajo medidas judiciales.

Según The New York Times, esta liberación no hacia parte de los acuerdos generados con Venezuela en el marco de las negociaciones para reiniciar la venta de crudo del país latino hacia los Estados Unidos, tratados comerciales que fueron prohibidos durante la administración de Donald Trump.

En este sentido, Venezuela eventualmente podría ayudar a compensar parte del déficit causado por la prohibición del petróleo ruso. Pero los expertos de la industria advirtieron que los suministros de petróleo de Venezuela harían poco para controlar rápidamente los precios de la gasolina estadounidense y la inflación.

Cabe recordar que el pasado 4 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -la máxima corte de Venezuela- ratificó las condenas contra los Citgo 6.

El TSJ confirmó la condena de 13 años y siete meses de cárcel y una multa de dos millones de dólares contra José Ángel Pereira Ruimwyk, expresidente de la empresa Citgo; así como las penas de ocho años y 10 meses de prisión contra Tomeu Vadell, Jorge Luis Toledo, José Luis Zambrano y Alirio Zambrano y Cárdenas.

Estados Unidos también ha reclamado la liberación de Matthew Heath, arrestado en septiembre de 2020 y procesado por “terrorismo”, acusado de espía y de tramar supuestos planes para atacar instalaciones petroleras y eléctricas; así como de otros dos veteranos militares, Airan Berry y Luke Denman, señalados por una fallida incursión por mar para derrocar a Maduro en mayo de 2020.

Esta liberación se generó tras la cita establecida entre funcionarios del Gobierno de Joe Biden en Caracas, con el mandatario venezolano, en donde hablaron de seguridad energética, en el preciso momento en que el precio del petróleo está disparado como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.

El encuentro se produjo el fin de semana y, además de Maduro, asistieron su mujer, Cilia Flores, y el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, que en los próximos días dará más detalles sobre el contenido exacto de la reunión.

En cuanto a este tema, Maduro se declara “activado”. “Venezuela estará al frente en las iniciativas para estabilizar el mercado petrolero”, afirmó el mandatario venezolano.

En este sentido, ratificó desde el Palacio de Miraflores la capacidad que tiene Venezuela para elevar su producción de crudo a más de 3 millones de barriles diarios “si hicieran falta para la estabilidad del mundo”. Sin embargo, las sanciones que Estados Unidos aplica desde 2019 han reducido dicha producción a unos 800.000 barriles.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki confirmó en rueda de prensa el encuentro de la delegación con Maduro, pero tampoco entró en detalles, más allá de decir que se trataron varios asuntos y que, entre ellos, “sin duda”, estuvo la seguridad energética.

El bloqueo de la industria energética del país sudamericano ha derivado en una dependencia mayor de Moscú, por lo que ahora Washington se plantea fórmulas para revertir algunos de los castigos impuestos.

*Con información de AFP

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.