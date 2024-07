Tras su fracaso en las elecciones, Rishi Sunak presentó su renuncia como primer ministro del Reino Unido

El hasta ahora primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este viernes su dimisión como jefe del Partido Conservador tras su aplastante derrota ante los laboristas en las elecciones legislativas. “Tras este resultado, dejaré el cargo de líder del partido, no de inmediato, sino una vez que todo esté en marcha para designar a mi sucesor”, dijo al abandonar Downing Street y antes de presentar su dimisión al rey Carlos III.

Hablando afuera del número 10 de Downing Street después de una noche desastrosa para el Partido Conservador, Sunak confirmó su renuncia como primer ministro y dijo: “Al país me gustaría decirle, ante todo, que lo siento.

Sunak dijo que los conservadores ahora necesitan reconstruirse y asumir su papel crucial en la oposición. También pidió disculpas a los candidatos y activistas del partido. “Lamento que no hayamos podido ofrecer lo que sus esfuerzos merecían. Me duele pensar cuántos buenos colegas que contribuyeron tanto a sus comunidades y a nuestro país ya no ocuparán un escaño en la Cámara de los Comunes”, manifestó.