Tremendo susto vivieron pasajeros de avión que se precipitó después de su despegue

Tremendo susto vivieron los pasajeros del vuelo 1722 de United Airlines, luego de que el avión descendiera hasta unos 240 metros cerca del mar.

Así lo dio a conocer el sitio web Air Current, en un hecho que ocurrió el pasado 18 de diciembre en un vuelo que había partido de Hawái y, que de un momento a otro, se precipitó sin control con sentido al océano.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión descendió súbitamente hacia el mar por un período de 21 segundos, a poco más de un minuto de haber despegado.

”La tripulación de United Airlines comunicó el incidente a la FAA en el marco de un programa voluntario de información sobre seguridad. La agencia revisó el incidente y tomó las medidas oportunas”, indicó la FAA a CNN.

Investigan qué ocurrió ese día en pleno vuelo. - Foto: Getty

Por fortuna, todo quedó en un susto y luego el vuelo transcurrió con normalidad.

Aseguran que tras el incidente, United Airlines y la FAA realizaron unas capacitaciones conjuntas “que finalmente dio lugar a que los pilotos recibieran formación adicional”.

Sin embargo, con el objetivo de evitar hechos similares a futuro, continúan investigando para establecer con exactitud qué ocurrió ese 18 de diciembre.

Expertos en vuelos revelan la mejor hora para viajar sin turbulencias

Tomar un viaje puede ser un completo desafío, principalmente cuando este se da por las nubes y se experimentan turbulencias, es decir, el avión comienza a “temblar”.

Factores como las tormentas o corrientes de aire pueden producir el movimiento del medio de transporte aéreo y, aunque las turbulencias pueden llegar a ser inofensivas, hay un grupo de pasajeros que no las toleran.

Por ello, en una conversación de la red social Reddit se propuso el tema de la agitación que se da dentro de un avión; allí se generó un debate en torno a cuál es el momento más adecuado para ir por las nubes, sin que se presenten los movimientos.

Los aviones pueden tener turbulencias por factores metereológicos. - Foto: Getty Images / (c) by Cristóbal Alvarado Minic

La interrogante se dio bajo la elección de si es mejor tomar el vuelo en horas de la mañana o por la noche. Por lo general, las primeras horas del día tienden a ser las más seleccionadas, puesto que presenta menos fenómenos o cambios en el entorno. Los expertos hablaron al respecto.

De acuerdo con lo que se recopiló en Reddit y el diario Daily Mail, un hombre, quien manifestó ser técnico aeronáutico, señaló que la mejor hora es “cuando hay menos Sol, entonces existe una menor probabilidad de turbulencia”.

De este modo, se estimó que, con base en la argumentación dada, cuando los rayos de Sol aún no están en su punto máximo es el momento más propició para volar, entre las 5:00 a. m. y 10:00 a. m. aproximadamente. Sin embargo, esto puede cambiar, ya que no todos los países tienen la misma zona horaria, además puede que el Sol no salga siempre al tiempo.

En cuanto a viajar por la noche, se consignó que también existe la posibilidad de que no haya turbulencias cuando el cielo está oscuro. Sin embargo, en el mismo escenario digital se puntualizó que no sería del todo beneficioso, debido a que podría darse “una leve desorientación espacial” y cansancio en la tripulación, aunque las aerolíneas tienen la responsabilidad de hacer equitativos los turnos de sus trabajadores.

Desde la perspectiva de los expertos, “la mañana es el mejor momento” para viajar porque suele tener pocos retrasos y el clima es “menos hostil”. - Foto: Getty Images

Cabe señalar que, con el paso del tiempo y la innovación tecnológica, la diferencia de viaje tanto de día o de noche tiene ligeros cambios, de modo que no existe mayor incidencia en ello. De acuerdo con La Nación, “los estándares que aplican la mayor cantidad de países permiten que así sea. Lo anterior también se ve acompañado de una mejor programación para todos los miembros de la tripulación y aeronaves modernas”.