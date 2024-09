Trump asegura que “es el protector” de las mujeres y que si es elegido presidente, “ya no pensarán en el aborto”

Las declaraciones llegaron en un mitin en Pensilvania, el expresidente, que tiene peores resultados en las encuestas entre las mujeres que su oponente, Kamala Harris, se dirigió específicamente a las mujeres durante sus comentarios. “Siempre pensé que les agradaba a las mujeres. Nunca pensé que tuviera un problema. Pero las noticias falsas siguen diciendo que no les agrado a las mujeres; no lo creo”, aseguró.

El expresidente sigue en búsqueda de apoyos de sectores que por lo regular, repelen sus políticas y visiones. “Ya no serán abandonadas, ni estarán solas, ni tendrán miedo. Ya no estaréis en peligro, ya no estaréis en peligro. Ya no sentiréis ansiedad por todos los problemas que tiene nuestro país hoy en día. Estaréis protegidas, y yo seré vuestra protectora. Las mujeres serán felices, saludables, seguras y libres”, añadió Trump en sus declaraciones en pleno discurso.