Un caso de peste bubónica detectado a un residente en Oregon alertó a las autoridades sanitarias ¿Cómo se infectó?

El paciente y sus contactos cercanos ya reciben atención médica, aseguran las autoridades de salud pública, y se cree que no existe riesgo para el resto de la comunidad.

La peste bubónica no es una enfermedad común, pero tampoco es algo inaudito en la región occidental de Estados Unidos, en donde se registran un puñado de casos cada año. Es una enfermedad distinta a la viruela de Alaska, un padecimiento inusual que fue descubierto recientemente y que el mes pasado cobró la vida de un hombre de Alaska.

Luego de proceder con los exámenes para determinar cómo se infectó, probablemente fue contagiado por su gato, quien recibió tratamiento, pero no sobrevivió.

¿Qué es la peste?

Los síntomas de peste septicémica se presentan si la bacteria ingresa al torrente sanguíneo. Puede ocurrir en un principio o si no se recibe atención médica para la variedad bubónica. Este tipo de peste también provoca fiebre, escalofríos y debilidad, así como dolor abdominal, convulsiones u otros síntomas, sangrado en la piel y dedos o nariz ennegrecida.

¿Cuál es el riesgo de contraer peste?