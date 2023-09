Un marroquí relata el desgarrador momento en que tuvo que elegir entre salvar a sus padres o a su hijo

Atrapados bajo una enorme losa

“La sacudida fue tremenda”

Sin embargo, llegó un momento es que no le quedó duda de que aquello no era un simple temblor sino un terremoto.

El sismo del siglo

En cuanto a lo que pasaba por su mente en esos instantes breves pero intensos, Juan Pablo dijo: “En esos segundos lo único que hice fue orar y pensar en mi hijo. Y me decía ‘yo no puedo quedar bajo unos escombros aquí tan lejos, no puede ser hoy’. El día más miedoso de mi vida, realmente esa adrenalina que lo embarga a uno, el mismo susto lo hace a uno tomar decisiones buenas y no tan buenas”.