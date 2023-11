Una entre 50 millones: mujer que nació con dos úteros quedó embarazada en ambos

Kelsey Hatcher, de Alabama en Estados Unidos, nació con dos úteros funcionales y cada uno con su propio cuello uterino. Tras completar su ultrasonido inicial, compartió la emocionante noticia con su esposo Caleb: que no solo estaba embarazada, sino que estaba embarazada en ambos órganos.

Kelsey dijo que ella y su esposo durante su cita rutinaria de ultrasonido de ocho semanas, en mayo, descubrieron que no solo estaba esperando gemelos, sino que también había un feto presente en cada uno de sus úteros.

“Cuando me enteré por primera vez, pensé: ‘Me pregunto si hay alguien a quien pueda contactar para, ya sabes, ver cuáles fueron sus experiencias’”, dijo Hatcher al programa Good Morning America , de ABC News.

“Pero creo que solo he leído de otros dos casos (en los que) tuvieron (embarazos) en úteros completamente separados, y no he podido comunicarme con nadie”, dijo la mujer de 32 años.