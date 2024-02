Una mujer anunció su propia muerte por cáncer y publicó un desgarrador mensaje final

La publicación ha tenido más de 35.000 me gusta y ha dejado a cientos de personas conmocionadas por el positivismo de Daniella pese a estar muriendo. La mujer que trabajaba como “administradora de personas” en una agencia de marketing digital, animó a su red a “disfrutar las pequeñas cosas” de la vida y “apreciar cada momento”.

“Si estás leyendo esto, significa que he muerto a causa de mi batalla contra el cáncer y mi familia está publicando mi mensaje final en mi nombre”, dijo la mujer en su publicación asegurando que no todos los cánceres son causados por elecciones en el estilo de vida, en algunos casos es genético y lamentablemente no se puede hacer mucho al respecto.