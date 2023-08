“Ustedes son mi chaleco antibalas”: Así decía Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador, a sus seguidores

Emotivas palabras a sus seguidores

Una de las declaraciones más impactantes de Villavicencio fue la que dio en un evento público ante decenas de seguidores, cuando con gran emocionalidad les dijo a sus seguidores: “A mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisa sudada... ustedes son mi chaleco antibalas” , le dijo a la gente con voz clara y contundente, y gran manejo de la plaza pública.

“Yo no necesito, ustedes son un pueblo valiente, y yo soy valiente como ustedes, ustedes son quienes me cuidan”, afirmaba el candidato en ese momento.

Además, aseguraba a sus votantes que no iba a dejarse atemorizar: “Dijeron que me van a quebrar, aquí estoy. Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo. Que me van a quebrar, podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme”.