“Vamos a hacer muchísimas cosas gracias a la inteligencia artificial, va a estar en todo”: Daniel Salcedo, jefe de Alianzas de Rappi

“Uno no se conecta a internet, uno vive el internet”. Anteriormente no era de esa forma, según el miembro de Rappi, quien aseguró que la IA ha entrado con una irrupción tecnológica gigante; incluso, muchas de las acciones de las personas estarán conectadas en poco tiempo con esa herramienta tecnológica. “Vamos a hacer muchísimas cosas gracias a la inteligencia artificial, no sabemos por dónde la vamos a trabajar, pero va a estar en todo”, aseguró Daniel Salcedo, jefe de Alianzas de Rappi.