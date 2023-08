“Vayan a votar, es la forma de cambiar este modelo”, Milei hace gran cierre de su campaña de cara a las primarias en Argentina

Unas PASO decisivas, “volvamos a abrazar las ideas de la libertad”

Mensaje crítico a la dirigencia política

“Estamos listos para representar a los argentinos de bien”

Además de ser uno de los que más señala a la prensa, tuvo unos instantes en su discurso para referirse a que: “Solamente no me entienden los periodistas ensobrados cuando digo a quien se le acaban los privilegios”.

“El peso es la moneda de los políticos. No puede valer ni como excremento porque no sirve ni para abono”, dijo, al tiempo que remarcó su cierre con: “Si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo”.