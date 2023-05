Vecinos le piden a un hombre no tener relaciones sexuales tan temprano: “Por favor, cállate”

En internet cada vez son más ‘atípicas’ y ‘curiosas’ las historias que salen del anonimato y, aunque podrían ser más recurrentes de lo estimado, no siempre alguien se anima a hacerlas públicas.

La convivencia en una misma vivienda a veces resulta todo un desafío y, en ocasiones, los choques para llegar a acuerdos son protagonizados entre vecinos.

En ese sentido, por ejemplo, soportar que los residentes de un conjunto respeten los espacios en común, recojan los desechos de sus mascotas y procuren la ‘armonía’ no es tarea sencilla. El ruido es otro de los detonantes frecuentes para hostilidades y continuas quejas.

Los vecinos le recordaron al hombre que vivía en una "casa adosada". (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Studio4

Mediante la plataforma estadounidense Reddit, se viralizó el pedido que varios vecinos le hicieron a un hombre por el ‘escándalo’ que irrumpía su descanso y, según afirmaron, parecía tener un patrón: siempre era a las seis de la mañana.

Justamente la hora fue lo que terminó con la paciencia y decidieron, finalmente, tomar cartas en el asunto.

¿Qué decía la nota?

A través de una carta, los habitantes de ese lugar elevaron, más que un reclamo, su petición para poder recuperar la paz y tranquilidad. Según el diario The Mirror, el requerimiento fue difundido por un amigo del ‘acusado’, quien confirmó que el texto había sido depositado en el buzón.

Redactada a puño y letra, en la carta se comenzó saludando; enseguida, los vecinos extendieron su solicitud. “Solo un recordatorio de que vives en una casa adosada. Te hemos escuchado gritar, cantar y Dios sabe qué más tantas veces”, decía.

“Por alguna razón, ¿todo es a las 6 de la mañana? No nos importaría, pero es literalmente todas las semanas”, se lee en la imagen replicada por The Mirror.

Los vecinos aseguraron que el ruido siempre era a las 6:00 a. m. y no les permitía descansar. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / jessicaphoto

Entre los comentarios dejados en Reddit, y compartidos por el medio británico, algunos destacaron el valor de los residentes para intentar poner punto final a las molestias. Uno de estos dijo: “Merecido si cada palabra de eso es verdad, es un movimiento audaz poner el número de su casa en él”, aunque reconoció que si sus “vecinos estuvieran haciendo tanto ruido a primera hora de la mañana, estaría un poco jodido”.

Casada con alguien 46 años menor

El egipcio Mohamed Ahmed e Iris Jones han sido tendencia en las redes sociales por su ‘peculiar’ unión. La mujer tiene 83 años y él, 47; sin embargo, la edad no ha sido para ellos ningún impedimento a la hora de presumir su relación, aun cuando ello la condujo a que su familia se distanciara.

La pareja se conoció en Facebook, según 'The Mirror'. - Foto: Facebook / Iris Jones

Recientemente, la pareja, que según La República se conoció en 2019, cumplió su segundo aniversario de matrimonio y ahora vive en Weston-Super-Mare (Reino Unido). Lo inusual de su caso es que, pese a esa edad, afirman mantener relaciones sexuales, aunque ahora en menor medida.

“El sexo ha pasado un poco a un segundo plano por ahora. Mohamed me quiere más de lo que yo lo quiero a él, pero tengo 83 años y no estoy tan en forma como solía estar. Necesito tomar un poco de descanso de vez en cuando”, admitió la adulta mayor a Fabulous.

The Mirror informó que el egipcio estaba “feliz” de su vínculo con Jones y, según dijo, el amor es cada vez más fuerte. “Estoy feliz porque estamos juntos, te quiero mucho”.

La boda tuvo lugar en 2020 durante la tercera visita de la mujer a El Cairo y en una entrevista con This Morning aseveró: “No esperaba tener el mejor sexo de mi vida a los 83 años, pero ciertamente no me quejo”.