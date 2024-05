Video: Alumnas de un colegio católico en Perú convulsionan y se desmayan durante un evento religioso, “me daba ganas de golpearme”

Información citada por Infobae asegura que la Unidad de Gestión Educativa de Chiclayo descartó en sus primeros análisis que la situación se tratara de una supuesta intoxicación masiva. “Es un hecho inusual [...] Es una crisis colectiva, nuestros psicólogos están trabajando para darle atención y ver que estos eventos no se repitan” , dijo Percy Díaz en diálogo a TV Perú.

Citado por Panamericana de Televisión, se conoció un testimonio de una de las alumnas que habría padecido de esta extraña condición durante la ceremonia y aseguró que empezó a sentirse extraña, “me daba ganas de golpearme, así de la nada, y me he desmayado, pero me recuperé. Otras alumnas convulsionaron y se las llevaron en ambulancias”, dijo.