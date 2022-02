Video | Asesinan a 17 personas que asistían a un funeral en México

Este fin de semana, México fue escenario de un atroz crimen que incluso hizo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara. Los residentes de un municipio en Michoacán presenciaron un homicidio múltiple en un funeral.

Según informaron medios locales, el domingo 27 de febrero en la tarde, un grupo de hombres armados llegó a una zona en la que se estaba realizando un funeral, en el municipio de San José de Gracia, en el estado mexicano de Michoacán. Los individuos se bajaron de unas camionetas y, según informaciones preliminares, sometieron a los asistentes al sepelio y asesinaron a por lo menos 17 personas.

La noticia se dio a conocer junto con un video que, al parecer, habría grabado un residente de la zona, donde puede evidenciar el atentado realizado en medio del velorio; sin embargo, algunos medios afirman que no ha sido verificada su autenticidad. Por otro lado, el presidente mexicano, Andrés López Obrador, se ha referido a los hechos, pidiendo que se trate con prudencia hasta que se emita un informe preliminar de las autoridades.

“Ojalá que no sea como se está difundiendo... todavía no hay información y ya lo dan como un hecho. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer”, fueron las palabras del mandatario mexicano, agregando que todavía no se habrían encontrado los cuerpos de las víctimas y recalcando que la información presentada por testigos del hecho, así como el video, podría estar siendo manipulada, por lo que espera los resultados de la investigación de la Fiscalía.

Por el momento se ha conocido que, luego de los hechos, los residentes de la zona habrían denunciado, por lo que llegaron al lugar uniformados e investigadores para analizar la situación. Justamente en el lugar donde se habrían escuchado las detonaciones se encontraron casquillos e impactos de bala, y llama la atención que se encontraron productos de limpieza, pero no había rastro de los cadáveres.

“Escuchamos detonaciones y los compañeros ya se están acercando a la zona, es lo único que puedo decir”, fueron las declaraciones de un policía local al diario mexicano Reforma, afirmando que la atención de las autoridades se habría realizado inmediatamente después de los hechos. Esas declaraciones se alinean con la versión de la Secretaría de Seguridad de Michoacán, que aseguró que tras recibir información sobre detonaciones con armas de fuego, habría desplegado un grupo de uniformados en conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional.

Ejecutan a 17 personas quienes se encontraban en un velorio en San José de García , Michocán. ¡17 ejecutados! pic.twitter.com/xoDuCSr3ya — Azucena Uresti (@azucenau) February 28, 2022

Así entonces, se plantea desde la grabación difundida por redes sociales que los desconocidos llegaron hasta la zona, cerrando la calle con las camionetas en las que se transportaban y, amedrentando a algunas personas que estaban en el velorio las pusieron en filas para luego fusilarlas indiscriminadamente.

Ante esto, el informe preliminar de la Fiscalía afirmó que el lugar lo encontraron “recién lavado”, y no habrían encontrado a ninguna víctima, pero sí lograron recolectar cartuchos de armas calibre 9 mm, 5.56 mm, 7.72 mm y 45 mm, además de dos vehículos y una motocicleta con daños registrados por impactos de bala.

Entre tanto, algunos medios locales afirmaron que este supuesto homicidio múltiple podría ser el resultado de una guerra entre cabecillas del narcotráfico que delinquen en la zona. Por lo que sería la respuesta a una disputa de miembros de Los Caballeros Templarios, La Nueva Familia Michoacán y el llamado Cartel de Jalisco Nueva Generación.