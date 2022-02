Video: la peligrosa maniobra de un bus que pudo costarle la vida a pasajeros en México

Un grupo de pasajeros que se encontraban transportándose en el Metrobús de Ciudad de México permanecieron en pánico por una maniobra que podría llegar a tener consecuencias fatales.

Por medio de una pieza de video, se hizo pública una denuncia donde es posible ver las condiciones en las que estaban viajando los ciudadanos; a una alta velocidad y sin precaución alguna, el bus recorría las calles con las puertas totalmente abiertas. La publicación se hizo viral en redes sociales desde este lunes.

Según declaraciones, el colectivo de usuarios del servicio de transporte se encontraba transitando entre las colonias de Tepalcates y Tacubaya. En un primer instante es posible ver que el Metrobús tenía las puertas cerradas, pero al alejarse de la estación Leyes de Reforma empiezan a abrirse automáticamente. Por suerte, ningún pasajero estaba recostado en ese elemento.

Aunque los errores del sistema de transporte pueden suceder debido a que muchos de estos autobuses funcionan sistemáticamente, lo cierto es que viajar seguros es una garantía que cada ciudadano debe adquirir.

El fragmento audiovisual tiene indignada a la comunidad de Ciudad de México, porque se registra el momento en el que el medio de transporte abre sus puertas y muestra el paso por varias residencias, calles y otros espacios y, aún así, el cierre de las mismas no es activado.

En el @MetrobusCDMX que corre se Tepalcates a Tacubaya, recuerda no recargarte en las puertas... pic.twitter.com/CPhpX0VoLs — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 21, 2022

Por su parte, Metrobús de México explicó que el Centro de Control levantó el reporte correspondiente. “Por la gravedad y riesgo que representó el hecho, de acuerdo a nuestras reglas de operación, la empresa concesionaria es acreedora a la máxima sanción: $ 12,626 pesos mexicanos (es decir, más de 2 millones de pesos colombianos)”, comunicaron a través de Twitter.

El año pasado, Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi) señaló que en México hay un promedio de 378.504 siniestros de tránsito cada año desde 2015, que han ocasionado alrededor de 16.000 muertes, según diarios locales.

“Además de que el servicio esta mal por falta de mantenimiento y de que los usuarios no tienen el más mínimo respeto por cuidarlo, no es justificación para que se abran las puertas”, “también nosotros como usuario tenemos la responsabilidad de hacer buen uso del servicio” y “parece el mantenimiento deficiente. No hay supervisión hasta que no muera alguien que se salga”, son algunas de las quejas y reclamos que recalcan los ciudadanos por medio de la plataforma de interacción social.

La tarjeta informativa que compartió Metrobús del Gobierno de la Ciudad de México adjunta que en la Línea 2, pasado la estación Leyes de Reforma, se desincorporó el servicio por la denuncia ciudadana difundida. Además, para garantizar la seguridad de los usuarios, informan que solicitaron un dictamen técnico a Volvo, fabricante del autobús, en donde se pueda corroborar que el medio de transporte puede volver a operar sin contratiempos, antes de reincorporarse a la flota, sostienen.

Respecto a un video difundido en redes sociales, donde se aprecia la apertura de puertas de un autobús en servicio en L2, Metrobús informa: pic.twitter.com/P3WQKQe3X0 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) February 22, 2022

Tren de carga arrolló a una persona que dormía en las vías férreas

Un accidente sucedió en la mañana del viernes 18 de febrero, en Bogotá, Colombia, donde una persona que, al parecer, dormía en las vías férreas del tren fue arrollada por el vehículo.

La Secretaría de Movilidad dio a conocer el hecho que ocurrió a la altura de la calle 245 con autopista norte.

Según la información entregada por los testigos, la víctima y otra persona se encontraban durmiendo en el lugar, una de ellas reaccionó al sonido del tren y salió de las vías férreas, mientras que la segunda no se despertó y fue arrastrada por el vehículo.

La locomotora tampoco vio a la víctima, informaron las autoridades que hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y establecer las razones por las cuales se habría presentado el accidente.