Video: así fue el aterrador momento en el que un venezolano arrastra a una mujer por la calle para robarle su teléfono en Nueva York

El hecho ocurrió apenas tres días después de Navidad del año pasado, según indicaron las autoridades a The New York Post, al tiempo que también indicaron que no fue solo el celular de la mujer el que fue robado, sino que también se llevaron el bolso, las llaves, las tarjetas de crédito y los anteojos de la mujer, todo mientras ella volaba por el aire y se estrellaba contra un porta bicicletas de metal.