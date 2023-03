“Dame el celular, ¿o quieres morir?”: fatídico final de joven por resistirse a robo

La madrugada de este domingo 5 de marzo, un intento de robo terminó con la muerte de Juan Francisco Fernández, un joven de 27 años. El altercado tuvo lugar en el barrio Palermo, de Buenos Aires (Argentina), cuando el venezolano se resistió a un robo y el presunto responsable detonó su arma, cuyo impacto fue recibido en la cabeza.

Según un testigo, con quien estaba la víctima, un sujeto se les acercó y los amedrentó con un arma de fuego para arrebatarles los dispositivos celulares. La reacción de Fernández fue tratar de evitar que le sustrajeran ese elemento, por lo que empezó un forcejeo entre ambos.

“Estábamos conversando a eso de las 2:00 de la mañana (...). Nos sentamos a tomar una cerveza y llegó un sujeto que se nos acercó por detrás. Me dice que le entregue el teléfono, me preguntó si me quería morir y me ordenó que me eche por atrás. Después se olvidó de mí y encaró a Fran”, dijo Thomas Vásquez, el amigo de Fernández, en conversación con Télam.

Él era Juan Francisco Fernández Acosta, el ingeniero en sistemas venezolano que fue asesinado de un disparo en Palermo.

Luego del ataque el sospechoso escapó del lugar y de momento no se sabe cuál es su ubicación, mientras que el joven fue trasladado de urgencia a un hospital en donde, posteriormente, sucumbió a la gravedad de la herida. Las cámaras de seguridad son ahora pieza clave para encontrar al responsable.

“Tenía proyectos y sueños”

“Yo conocí al joven, (era) un muchacho profesional, era ingeniero de sistemas (...). Trabajaba remotamente, muy poco salía. Tenía proyectos y sueños que estaba logrando porque era muy emprendedor”, les dijo a medios locales una mujer que lo conoció.

La también venezolana confirmó que él estaba con su amigo.

Otro lugareño aseguró que aproximadamente a dos cuadras hay una estación de Policía, pero que continúan sintiendo con mayor fuerza cómo la inseguridad en la zona se va extendiendo. “Uno ya no se siente tranquilo. Nosotros allá (en Venezuela) vivíamos siempre vigilantes y aquí bajamos la guardia en Argentina porque creíamos que era un país más tranquilo y vemos que no es así”, recogió Todo Noticias.

Por su parte, el diario Clarín señaló que el sospechoso había amenazado a sus víctimas al decirles: “Dame el celular, ¿o quieres morir?”. En el centro asistencial, Juan Francisco Fernández alcanzó a ser conectado a un respirador artificial, pero se le declaró muerte encefálica.

Según la agencia de noticias Télam, ocasionalmente la víctima alternaba su trabajo con otro de repartidor, afirmación confirmada por un vecino que aseguró haberle arreglado su moto para tal fin.

“Salió a asaltar y me lo mataron”

En Guatemala, hace casi un año, las palabras de la mamá de un ladrón generaron indignación, en medio de su pedido para que se hiciera justicia por la muerte de su hijo. “Se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron”, dijo la mujer, según recogieron medios internacionales como Clarín.

Al sujeto se le conocía como El Tortolita y, según su progenitora, solo utilizaba su arma para asustar y asaltar a la gente sin llegar a detonarla. El nombre de pila del individuo era Josué García, quien se vio sorprendido cuando uno de los pasajeros del bus que había escogido como ‘blanco’ le disparó.

“MI HIJO SÓLO SALIÓ A ASALTAR BUSES COMO TODAS LAS MAÑANAS Y ME LO MATARON”#Viral / Un delincuente fue asesinado cuando intentó robar las pertenencias de las personas abordo de un autobús en #Amatitlán, #Guatemala.



El colectivo había partido desde el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa. Las autoridades confirmaron que El Tortolita tenía antecedentes judiciales por delitos relacionados con el porte de drogas y robo, informó Clarín. El día del deceso, García estaba acompañado por su cómplice, quien intentó escapar, pero finalmente fue aprehendido.