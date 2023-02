En video: mujer fue agredida por presunto ladrón cuando retiraba dinero del cajero

Una argentina de 61 años fue víctima de agresión física este sábado –25 de febrero–, mientras se disponía a retirar dinero de un cajero electrónico en la ciudad de Coronel Suárez de la provincia bonaerense. El ataque quedó captado en cámaras de seguridad de la zona, en la calle Lamadrid al 1400.

En las imágenes se observa cuando el sujeto ingresa al cubículo en el que estaba la víctima, identificada como Olga Heinrich y; sin mediar palabra, la golpea en el rostro hasta dejarla tendida en el piso. Segundos después se le ve saliendo del lugar, luego de haber guardado el dinero en un bolso pequeño.

Según el diario Clarín, la mujer había acabado de sacar 30.000 pesos (unos 726.000 pesos colombianos) y aseguró estar “con mucho dolor”, pues el ataque no lo recibió solo en la cara sino también en otras partes del cuerpo como su pierna izquierda, cintura y una mano.

El robo tuvo lugar en un cajero electrónico de la ciudad argentina de Coronel Suárez (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Motortion

El sujeto fue señalado como Néstor Matías Toledo, de 30 años, y quien tiene antecedentes, de acuerdo con La Nación, por delitos contra la propiedad. Su captura se produjo horas después de los hechos por uniformados de la Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez. Clarín informó que en horas de la noche fue encontrado con la misma bicicleta que habría usado para huir, dinero y un electrodoméstico.

¿Cuál será su futuro judicial?

Inicialmente, su futuro judicial quedó a cargo de la ‘ayudante fiscal’, Nisela Wagner, antes de ser derivado a otra unidad a disposición de la fiscal Claudia Lorenzo.

Robo y golpe, en un cajero, a una jubilada en Coronel Suarez. La Fiscal Claudia Lorenzo indagara en horas al detenido Nestor Toledo. Se informo que la victima presentó excoriaciones en región molar pero su evolución resultaba favorable. pic.twitter.com/M5BNRQRwCH — Claudio Luciani (@claudioaluciani) February 27, 2023

“Pese a la negativa del defensor oficial que se le asignó para que lo asistiera, Toledo aceptó responder a las consultas de la fiscalía”, señaló al medio mencionado una fuente relacionada con la investigación, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción Judicial (UFIJ) número 9. Al sujeto se le vinculó no solo por el robo con violencia sino por presuntamente haber tomado un televisor de una vivienda.

El sujeto fue detenido el día del asalto y se elevó una petición para que rinda juicio oral (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Chris Ryan

Clarín señaló que el argentino está relacionado, además, por sospechas de haber llevado a cabo (en 2022) una agresión similar a la del año pasado y que a la fecha no ha pasado por procesos judiciales. Por lo pronto, la fiscal Lorenzo dispuso una solicitud para que el individuo permanezca detenido y comparezca en un juicio oral.

Turistas argentinos, víctimas de robo

El atraco de un par de turistas argentinos hace algunas semanas en Viña del Mar, Chile, elevó la indignación por el nivel de inseguridad a la que se puede estar expuesto no solo en el país en cuestión, sino en diferentes partes de América Latina. La pareja no solo fue agredida físicamente, sino también asaltada cuando salieron del centro comercial Marina Arauco.

En video quedó grabado el momento en el que varios jóvenes arremetieron violentamente contra una pareja de turistas argentinos en un mall de Viña del mar, Chile, en un hecho que es investigado por las autoridades. - Foto: Extra Chile/Twitter/ @ExtraChile/Captura de video

“La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran”, dijo Ariel Mansilla, una de las víctimas, en conversación con Canal 10. En las imágenes quedó registrado cuando varios adolescentes los abordan, mientras que no hubo mediación de ningún testigo.

Violento robo a turistas argentinos en Viña del Mar. Dos menores fueron detenidas



EN VIVO 📺#T13AM » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/Kn5QsPUn9y — T13 (@T13) February 15, 2023

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, (porque) no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad”, añadió. En uno de los clips se escucha a la mujer gritar y cuestionar a los presentes por no haber intervenido: “Están viendo”.

De acuerdo con Bio Bio Chile, el centro comercial aseguró que estaba revisando medidas que rindieran mayor eficacia ante la inseguridad en la zona. El establecimiento alude a la existencia de un “ataque sistemático” operado, en su mayoría, por adolescentes.