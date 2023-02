Video: varios jóvenes, con arma blanca, protagonizan brutal asalto a turistas argentinos

En video quedó grabado el momento en el que varios jóvenes arremetieron violentamente contra una pareja de turistas argentinos en un mall de Viña del mar, Chile, en un hecho que es investigado por las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se presentó a las afueras del mall Marina Arauco, cuando un grupo de, al menos, seis adolescentes atacaron con armas cortopunzantes a las dos personas, luego de que hicieran algunas compras en el lugar.

Según se puede ver en el video, que fue conocido a través de redes sociales, la pareja de adultos mayores fue abordada inicialmente por dos de los jóvenes, uno de los cuales sorprendió al hombre por la espalda y lo tiró al piso.

Entre tanto, el otro golpeó a la mujer con una patada en el pecho. “¡No, hijo de put*! (sic)”, gritó el hombre, al darse cuenta de que no solo intentaban robarse sus pertenencias, sino que habían golpeado a la persona que se encontraba con ella.

Tras ser golpeado, el hombre se levantó de inmediato del piso e intentó defenderse de los asaltantes. Ante la resistencia, uno de los jóvenes buscó refuerzos, mientras la mujer siguió gritando pidiendo auxilio y pidiendo que terminara la agresión.

“¡Basta, por favor. Pará, pará!”, gritaba poco antes de que aparecieran en escena los demás adolescentes que se sumaron al ataque.“¡Hijo de put*! (sic)”, decía, mientras los delincuentes los despojaban de sus pertenencias.

En la parte final del video se puede observar cómo la turista argentina continúa insultando a los asaltantes, mientras su pareja intenta calmarla. “¡Carajo! No entiendo. Lo están viendo. No puede ser. No se meten”, le reprocha la mujer a un policía que estaba a metros de la escena.

Los jóvenes lograron su cometido y se llevaron varias de las pertenencias de los turistas y, de inmediato, lograron escapar, pese a los llamados de auxilio. Ninguna de las personas que transitaban por el lugar intervino.

En otra publicación, el usuario Marklecof cuestionó al Gobierno del presidente Gabriel Boric por la situación de inseguridad que afecta a ese país.

“Sres. Gabriel Boric (presidente de Chile) y Carolina Toha (Ministra del Interior y Seguridad Pública) y municipalidad de Viña del Mar, como dicen ustedes; Avanzamos!! A un País lleno de delincuencia, asaltos a plena luz del día. Jóvenes soñadores trabajando gracias a este Gobierno inoperante. Hace 3 años esto no existía, hoy existe gracias al Comunismo”, señaló Marklecof en su cuenta en Twitter al publicar el video.

Aunque, por el momento, no hay precisión sobre lo que le fue hurtado a la pareja, varios medios de ese país señalaron que, al parecer, se trata de una cadena de oro y un celular.

BioBioChile dijo que el violento episodio ocurrió a pocos metros de la Avenida 14 norte, de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

El medio indicó que, recientemente, delincuentes intentaron robar la sucursal de una cadena de tiendas de origen chileno y que ante la resistencia de los guardias de seguridad, los individuos atacaron los comercios con piedras, rompiendo los vidrios del establecimiento.

Comerciantes de la zona denunciaron que, al parecer, el mismo grupo de jóvenes le robaron a un joven unas zapatillas en Plaza O´Higgins la semana pasada.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad local, Pablo González, aseguró al medio chileno que el lugar donde está ubicado el mall Marina Arauco concentra altos niveles de inseguridad.

Finalmente, Carabineros (policía) reportaron que más de 20 menores fueron detenidos en los últimos 20 días en las inmediaciones de aquel distrito comercial, pero la mayoría de ellos terminó en libertad, debido a que tenían entre 13 y 17 años.