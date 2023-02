Un policía asesinó a su expareja antes de quitarse la vida; su hijo presenció todo

Un crimen mantiene consternados a los residentes de la provincia argentina Santiago del Estero, específicamente en Villa de Ojo de Agua, donde un niño de 7 años habría sido testigo de cómo la vida de sus papás se apagó. Los hechos tuvieron lugar este sábado –25 de febrero– y, según medios locales, se convirtió en el primer caso del año en esa zona.

El llanto del menor fue lo que alertó a un vecino que al acercarse a la vivienda donde ocurrió el desenlace fatal encontró que, tanto Micaela Elizabeth Corvalán (de 29 años) como su expareja, Walter Román Gutiérrez (dos años mayor), yacían muertos. Todo Noticias informó que ese día habían acordado almorzar, siendo el preámbulo del crimen.

La argentina se desempeñaba como profesora en un jardín. - Foto: Facebook / Micaela Corvalan

Los cuerpos de los argentinos estaban cerca de la mesa del comedor y, según testigos citados por ese medio, la mujer había terminado su vínculo con Román Gutiérrez, pero él se negaba a aceptar esa ruptura. El sujeto se desempeñaba como policía, mientras que Corvalán era profesora en un jardín y fue encontrada con dos impactos de bala (uno de los cuales lo recibió en la cabeza).

“Te llevaste a la negra”

Los allegados de la mujer lamentaron el suceso en redes sociales y elevaron su voz para que hechos como este no se conviertan en una constante cuando, en una relación, uno de los dos decide no continuar.

Una de ellas recalcó que muchas veces el temor a denunciar permite estos desenlaces y le reprochó a Román Gutiérrez no haber comprendido la decisión de su expareja.

El presunto agresor se habría quitado la vida, tras asesinar a su expareja (imagen de referencia hombre apuntando con pistola). - Foto: Getty Images / Paul Bradbury

“Por miedo a denunciar, por miedo a que, como siempre, se haga la denuncia y lo tengan un par de horas y eso aumente la violencia... por miedo, siempre por miedo y así terminó en manos de esta persona que no le importó nada. Gente, si la pareja ya no va, no se sigue; si una de las partes ya dice basta, no insistan. No fuercen algo que no va más”, dijo en Facebook una mujer cercana a la docente.

“Nunca vamos a entender por qué lo hiciste Román, ¡ni mucho menos te vamos a perdonar! Te llevaste a la negra, nuestra Mica y ¿con qué derecho? Lo hiciste sin importar la vida de Benja. Dios, danos la fuerza para soportar tanto dolor con esta desgracia y poder estar todos fuertes por Benjamín que quedó sin su mamá y papá”, agregó.

“Yo soy el jefe, yo gané”

En la tercera semana de este mes otro hecho tuvo como epicentro Argentina donde una policía murió, luego de ser agredida con el arma de dotación que le había arrebatado un sujeto en la estación del metro de Buenos Aires. El deceso de la uniformada, quien respondía al nombre de Maribel Salazar, se confirmó el martes –14 de febrero–.

Conmoción en Argentina por la muerte de la policía Maribel Salazar. - Foto: Facebook / Paula Oliveto Lago

El sospechoso fue identificado como Óscar Gustavo Valdez, quien según las primeras indagaciones había manifestado tener un dolor en sus piernas. Ante su supuesta molestia, el personal del sistema le acercó una silla e incluso habría recibido un vaso con agua.

De acuerdo con Télam, una vez que los trabajadores del subterráneo pidieron una camilla y el apoyo de la Policía, Valdez perdió el control y durante un choque con la mujer le quitó su arma. Enseguida empezaron los disparos, dos de los cuales los recibió la uniformada, quien tenía dos hijos.

“Yo soy el jefe, yo gané, yo gané”, fue lo que dijo el sujeto durante su arresto, además de asegurar que los agentes lo estaban lastimando, según informó Todo Noticias. Salazar fue trasladada a un centro asistencial, pero murió durante una intervención quirúrgica.