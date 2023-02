Imágenes sensibles: jefe quemó vivo al esposo de una de sus empleadas

Un impresionante hecho de violencia e intolerancia se presentó en Brasil luego de que un hombre tomara la decisión de quemar vivo a otro que se encontraba dentro de un vehículo. El momento que genera repudio en la sociedad brasilera, quedó registrado en una cámara de seguridad.

El acto violento se presentó el pasado 24 de febrero en São Paulo, Brasil y la víctima es el esposo de una trabajadora de fábrica textil, en cuanto al sospechoso de haber cometido el ataque, sería el jefe de la misma mujer.

En el video se puede observar a ambos hombres discutiendo, el atacante desde la parte exterior del vehículo y la víctima se encontraba ubicada en el puesto de conductor. Luego de un intercambio de palabras se ve como el atacante le lanza una sustancia inflamable al conductor para después encenderlo.

Luego de un intercambio de palabras, se ve como el atacante le lanza una sustancia inflamable al conductor para después encenderlo. - Foto: YouTube: FamososNoticiasBr

Inmediatamente, la cabina del auto se prende en llamas con el hombre adentro. Mientras que la víctima sale desesperado del auto para apagar su cuerpo, el victimario emprende la huida del sitio.

En el video se puede observar como salen algunos trabajadores de la fábrica para intentar ayudar al hombre, pero los segundos pasan y no es posible apagarle el fuego del cuerpo.

A pesar de la ayuda que recibió por parte de otras personas, la víctima identificada como Fabrício Alves de Araújo presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo, según informaron medios locales, horas después falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Fabrício Alves de Araújo presentó quemaduras en el 80 % de su cuerpo, según informaron medios locales, horas después falleció debido a la gravedad de sus heridas. - Foto: Semana

En cuando al sospechoso, las autoridades lo identificaron como Celso Edgar da Silva del 29 años de edad. Los reportes preliminares hablan de una discusión previa entre Celso y la víctima por temas relacionados con el salario de su esposa.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades lograron la captura del atacante, para ponerlo a disposición de la justicia brasilera.

Migrante fue discriminado por tener el televisor en español

En Estados Unidos, una mujer está en el radar de las redes sociales, luego de que quedara grabada cuando insultó al trabajador de un local por tener el televisor en español. El incidente generó una ola de cuestionamientos en internet por la forma en que reaccionó la norteamericana que, incluso, terminó elevando el nivel de sus palabras.

Este episodio se desarrolló en una pizzería de Hatboro, Pensilvania y se centró no solo en las críticas de la mujer porque no se estuviera pasando un programa en inglés, sino, además, tras haber acusado al empleado de llegar a ese país de manera irregular.

“Yo no le voy a dar mi dinero a un inmigrante ilegal”, fueron las palabras de la señora, mientras que quien atendía el lugar le increpó por hacer ese tipo de señalamientos sin conocerlo.

El incidente se registró en una pizzería de Pensilvania, EE.UU. - Foto: TikTok @carlos_eduardo_espina A.P.I.

“Pon la televisión en inglés”

“¿Pusiste la televisión en español? (...). Lo malo es que no eres americano. Te voy a investigar y me voy a asegurar que te saquen de esta ciudad, ¿bueno? Jóde**”, dijo antes de continuar criticando al trabajador por lo que ella calificó de irrespeto para sus connacionales. Cuando el hombre le preguntó cómo sabía si él era o no migrante ilegal, los choques se avivaron.

“Entonces pon la televisión en inglés. Estás en América, así que aprende inglés (...) Tienes el televisor en español y ese es un insulto para los americanos (...) Mi padre es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él y sus amigos murieron para que tú puedas estar aquí haciendo dinero”, seguía diciendo la mujer, mientras el hispano la escuchaba con expresión de atónita.

@carlos_eduardo_espina Mujer discrimina a inmigrantes Latinos por poner la televisión en Español 😯 let’s make sure we get Justice 🙏🏼 ♬ sonido original - Carlos_Eduardo_Espina

En otra parte del clip se observa que la estadounidense empezó también a grabar y advirtió que lo expondría en sus redes sociales en las que, según ella, acumulaba más de 4.000 seguidores. En internet sus palabras no fueron pasadas por alto tanto por el hecho de que insinuara que los estadounidenses eran los únicos americanos como por la reacción del trabajador.