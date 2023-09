Video | Azafata capta un extraño objeto volador en España: “no parecía un avión, porque estaba inmóvil”

Un hecho sorprendente ocurrió durante un vuelo que cubría la ruta Madrid a Lanzarote el pasado 27 de agosto, cuando un extraño objeto fue captado por una asistente de vuelo que no estaba en servicio en ese momento en los cielos de España.

“Recién habíamos despegado del aeropuerto de Madrid, cuando me percaté de una figura extrañamente luminosa que no logré identificar del todo”, dijo la azafata identificada como Laura Cruz, asegurando que el objeto no parecía un avión porque estaba inmóvil.

La joven estaba acompañada además de Héctor Escalante, el periodista que realizó el reporte en su cuenta de Instagram junto a un video y fotos, “recién habíamos despegado del aeropuerto de Madrid, cuando me percaté de una figura extrañamente luminosa que no logré identificar del todo”, dijo.

Según se puede apreciar en el video, se ve un objeto volador no identificado de color blanco y un gran tamaño quedarse estático en el cielo, en medio de las nubes mientras la persona graba con la cámara de su teléfono móvil.

El periodista aseguró que la azafata descartó también que se tratara de una embarcación, pues “en ese momento estábamos volando sobre tierra, y no sobre el mar. Además, el avión ya estaba muy alto, a su mismo nivel”.

“De un momento a otro lo dejé de ver, por el movimiento del avión y las nubes, pero no sé qué pudo haber sido”, dijo la azafata aseguró que si tuvo la oportunidad de ver el objeto por un par de minutos antes de que desapareciera.

El periodista analizó el video y recolectó información sobre su tamaño y el lugar donde se presentó el evento | Foto: Instagram: @ovnis_en_venezuela

Pese a que algunos de los usuarios se mostraron incrédulos frente a la veracidad de las imágenes e incluso algunos aseguraron que el video había sido editado, el mismo periodista que es especializado en ovnilogía aseguró que si él se percató de verificar el contenido y que era real.

“Interesante avistamiento... y siendo azafata tiene más experiencia viendo el cielo que la mayoría de las personas”, “uno de los avistamientos más claros sin dejar dudas”, “el mismo color y forma de los 2 que pasaron en diciembre de 2023″, “creo que estamos viendo una de las pruebas más sólidas de un verdadero ovni” y “sea lo que sea, lo que si se puede afirmar es que no es de la tierra”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios de Instagram en la publicación.

El ovni fue visto en el cielo de España | Foto: Instagram/@ovnis_en_venezuela

¿Estados Unidos oculta información sobre ovnis?

No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia, dijo este miércoles un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos a un comité del Congreso.

David Grusch testificó que cree “absolutamente” que el gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos.

“Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa”, dijo Grusch.

El mayor retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, David Grusch, testifica ante una audiencia del Congreso sobre ovnis, el 26 de julio de 2023, en Washington. (Foto AP/Nathan Howard) | Foto: AP

“Tomé la decisión, con base en los datos que recogí, de reportar esta información a mis superiores y múltiples miembros de la inspección general, y convertirme en un denunciante”, explicó.

Presionado para dar detalles durante la audiencia, Grusch reiteró una y otra vez que no podía comentar en un escenario público porque se trata de información clasificada. Dijo que el gobierno estadounidense está ocultando información sobre FANI no solo a la opinión pública, sino al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas.

La NASA ha intentado esclarecer cientos de casos de presuntos OVNIS en el mundo | Foto: Getty Images

El Pentágono también comenzó a prestar especial atención al tema luego de una serie de avistamientos inexplicables por parte de pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea. La preocupación central fue que estos avistamientos pudieran tratarse de tecnología de vigilancia aérea usada por China para recolectar información de inteligencia sobre defensas estadounidenses.