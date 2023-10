Video: boxeador aficionado murió tras recibir brutal golpe en una pelea callejera

Rapaz morre após ser nocauteado em evento amador de luta no Ceará.



João Victor Penha, de 23 anos, foi atingido com um soco na região da cabeça em uma luta amadora no último sábado (7). Um vídeo que nas redes sociais mostra o momento do combate. As imagens são fortes.#MMA pic.twitter.com/wiJg3DALNh