Video: el huracán Otis impulsó masivos saqueos en Acapulco; las imágenes despertaron polémica, pues se llevaron hasta televisores

Masivos saqueos en Acapulco

En medio de la emergencia, que también golpeó con rigor a los comerciantes, estos deben enfrentar las consecuencias de saqueos masivos. En imágenes quedó plasmado cómo varias personas sacaban cuanto podían de los establecimientos : colchones, víveres, papel higiénico y también elementos que no son de primera necesidad, como televisores.

Uno de los videos, compartidos por el diario ‘El Mundo’, da cuenta de individuos subiendo a sus vehículos lo que habían saqueado. Aunque en uno de los clips captados se ve a un uniformado, poco pudo hacer ante decenas de personas que ya se habían tomado algunos locales y permitió la salida de productos (no solo perecederos).

“Hemos estado recopilando información, porque el principal problema es la caída de sistemas de comunicación”, señaló un vocero de Oxxo, Ricardo Leyva, según recogió Expansión . Por otro lado, Milenio informó que se habían reportado otros robos en condominios y, por ahora, las autoridades no han mencionado arrestos.

“Siempre tendremos presupuesto”

Este jueves (26 de octubre) el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que siempre habría dinero para atender las necesidades de la población y más en emergencias como esta. “Cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público. No hay límites, enfatizó”.

Huracán tocó tierra en categoría 5

Para algunos turistas como el estadounidense José Luis Pérez, sus vacaciones en Acapulco se convirtieron en una pesadilla. “Estamos desorientados, no tenemos comunicación con nuestros hijos. No tenemos señal, andamos buscando señal, energía. No hemos comido nada”, dijo a la AFP.