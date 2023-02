Paramilitares rusos del grupo Wagner comparten crudas imágenes de ejecución

Los mercenarios o paramilitares rusos que han sido reconocidos recientemente por algunas victorias parciales en territorio ucraniano, que se conocen como grupo Wagner, dieron a conocer en sus redes sociales nuevas imágenes escalofriantes de un soldado que es ejecutado.

El soldado asesinado era Dmitry Yakushchenko, originario de la región de Crimea, de 44 años de edad. De acuerdo con el medio The Moskow Times, el soldado se escapó del campo de batalla pocos días después de haber firmado un contrato con el grupo Wagner, que lo reclutó mientras cumplía una condena de 19 años de prisión por asesinato.

Yevgueny Prigozhin es el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner. - Foto: Getty Images

El video

En el video se puede observar al hombre vestido de camuflado, sentado en el suelo y con la cabeza recostada contra lo que parece ser una pila de ladrillos. El hombre habla, mientras un soldado atrás con un mazo espera.

“Fui al frente como parte del Grupo Wagner. Mientras estaba en el frente, me di cuenta de que esta no es mi guerra”, asegura el hombre y luego dice: “Hoy estaba en las calles de Dnipro (Ucrania), donde me golpearon en la cabeza y perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaba en esta sala, donde me dijeron que me iban a juzgar”, dice.

El grupo Wagner se ha adjudicado recientemente conquistas bélicas como la de la región de Soledar. - Foto: via REUTERS

De repente la imagen del hombre se vuelve borrosa, pero se alcanza a ver que el soldado de atrás le pega con mucha fuerza en el cuello. El hombre se desmaya de manera inmediata y luego recibe en su cabeza otros dos fuertes golpes con el mazo.

¿Qué es el grupo Wagner?

El grupo Wagner es un grupo paramilitar ruso, afiliado tangencialmente al Ejército ruso. Aunque Wagner legalmente no existe, porque la contratación de servicios militares está prohibida en el país, es tan real que es Wagner quien se ha adjudicado recientemente conquistas bélicas como la de la región de Soledar.

Wargner ha sido descrito como una empresa militar privada, como una red de mercenarios, o un ejército privado de facto del Presidente Vladimir Putin. Muchos de sus reclutamientos provienen de las prisiones.

Sus orígenes se remontan a 2014. El reconocimiento internacional lo han tenido desde que apoyaron a los movimientos separatistas en Ucrania, en la Guerra del Dombás, entre 2014 y 2015. En África y Siria, el grupo también ha intervenido.

No es la primera vez que comparten un video de ejecución de un presunto traidor. En otro video ya se habían presentado imágenes de la ejecución de un integrante con un mazo.

El creador del Grupo Wagner

Yevgeny Prigozhin es el creador del Grupo Wagner, un empresario, oligarca, muy cercano a Vladimir Putin, en muchos círculos es conocido como “el chef de Putin”, porque uno de sus negocios es el de catering. El propio Prigozhin habría recorrido personalmente distintas prisiones rusas para reclutar al menos a 1000 convictos, que fueron incluidos al grupo.

El FBI tiene una orden de arresto contra Prigozhin, porque además de sus actividades militares habría estado involucrado con la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Este hombre estuvo a la sombra por mucho tiempo, pero cada vez más ha ganado protagonismo, al punto de que existe una rivalidad entre el ejército ruso y el grupo que él lidera, que el presidente Putin ha tenido que contrarrestar.

El líder del grupo Wagner ha dicho que su grupo de mercenarios ha sido más efectivo que el ejército ruso en la invasión a Ucrania. - Foto: AFP

Prigozhin, de 61 años, ha criticado permanentemente a las tropas del ejército ruso, asegurando que el grupo Wagner es mucho más efectivo que el propio ejército, que en su opinión ha cometido múltiples errores garrafales desde el inicio de la invasión, que se podrían resumir en haber sido demasiado “blandos” e “indecisos”.

El polémico líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, quien se ha dado a conocer a nivel internacional por enviar a dos de sus hijos al conflicto entre Rusia y Ucrania, es un poderoso aliado de Prigozhin.