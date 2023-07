Video | Qué peligro: esta mujer casi pierde su hijo por distraerse con su celular

Los celulares han sido uno de los inventos que ha cambiado la manera de vivir de millones de personas alrededor del mundo, y de la sociedad en general, el cual cada vez más encierra más funciones y actualizaciones con el fin de que no se necesiten de calculadoras, relojes o cámaras básicas, ahorrando así una buena cantidad de dinero a quien adquiere un dispositivo móvil.

Sin embargo, varias personas se han apegado de manera radical al celular, causando así una adicción muy fuerte hacia ese aparato electrónico, por lo que han presentado episodios de ansiedad al no tenerlo cerca durante determinado tiempo, e incluso, se han presentado accidentes de tránsito, algunos graves , en donde el conductor estaba distraído mirando su celular o también cuando un peatón no estaba pendiente para cruzar una calle, por estar viendo el dispositivo.

Los segundos de distracción que provoca el celular son suficientes para que una tragedia tenga lugar , no obstante han habido casos en donde por milímetros y milisegundos una persona logra ‘esquivar la muerte’ a pesar de estar distraída con este aparato.

¿Qué se sabe del hecho?

Bien es sabido que los menores de edad no se pueden dejar solos en ningún momento. Aunque sean recién nacidos, los cuales necesitan de toda la atención de los dos padres, o cuando ya empiezan a gatear y caminar, en donde la curiosidad de tomar algunos objetos puede ser nocivo para los menores; la regla tradicional indica que los padres no se deben despegar de sus hijos hasta que entiendan la diferencia entre lo que es seguro y lo que no.