Video: TikToker se hizo viral tras revelar las cosas que no se deberían hacer en Estados Unidos

Bajo el título “5 cosas que no debes hacer en EE.UU”, Calvo destaca la importancia de respetar el espacio personal, un concepto fundamental en la cultura estadounidense, especialmente en zonas urbanas. La “burbuja personal” es algo sagrado, por lo que la influencer recomienda evitar “molestar al andar” y, en general, invadir el espacio físico de los demás. “No invadir el espacio personal de un gringo”, resume Calvo con humor.

Otro aspecto que Calvo aborda es el tema de las propinas en locales comerciales, principalmente en restaurantes, siendo esto una práctica más que común y extendida. En Estados Unidos, dejar propina es una práctica habitual y una forma de reconocer el trabajo del personal en el sector servicios. “Hay que dejar propina”, enfatiza la influencer, aclarando que no se trata de una opción, sino de una obligación social.

En cuanto a la conducción, Calvo aconseja moderar el uso del pito de los autos, ya que puede interpretarse como un gesto de agresividad o molestia. En Estados Unidos, se prefiere la comunicación no verbal y el respeto mutuo en la carretera, a comparación de los países latinoamericanos que es una práctica más que común durante la conducción en las calles de los países de la región.

Un tema delicado que Calvo menciona es la interacción con niños desconocidos. Debido a las estrictas normativas de seguridad y privacidad de menores en EE.UU., la influencer recomienda mantener una distancia respetuosa y evitar cualquier tipo de contacto físico o conversación no deseada. “No interactuar con niños que no conoces”, subraya, recordando la importancia de ser cautelosos en este tipo de situaciones.

El video de Calvo ha generado una gran repercusión en TikTok, con casi 156.000 me gusta y miles de comentarios. Las reacciones son diversas: algunos usuarios se muestran sorprendidos por las diferencias culturales, mientras que otros las consideran pautas de convivencia que deberían ser universales.

El usuario Carlos Luis, por ejemplo, comenta: “Me pasó en Houston, mi esposa fue al baño y me senté en una banca, no vi un parque detrás mío con niños jugando y llegaron 2 policías”. Por su parte, otra usuaria de nombre Anna Soul reflexiona: “5 cosas que no deberías hacer en ningún país”, argumentando que estas normas deberían ser parte de una convivencia respetuosa en cualquier lugar del mundo.