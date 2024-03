“Vivir aquí no vale la pena”: joven compartió su decepción tras haberse ido a vivir a la Florida

View this post on Instagram

“La ciudad se volvió insoportable y el hacinamiento es ahora la peor parte de vivir aquí. El tráfico es intenso y las playas están tan concurridas que no es posible encontrar aparcamiento ni un lugar para sentarse en la arena”, dijo la joven en la publicación de Business Insider.

Debido a las tormentas, los seguros de vivienda subieron de precio, en la ciudad donde ella se encontraba no pasaba igual ya que no hubo desastres naturales significativos por lo que la joven no estaba al tanto de las complejidades de los seguros en la Florida.