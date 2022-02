Volodímir Zelenski, el comediante que ahora es presidente de Ucrania

En medio de las tensión y el conflicto armado que se ha desatado entre Ucrania y Rusia, ha tomado relevancia mundial el papel de Volodímir Zelenski, quien es el actual presidente ucraniano y que, la igual que muchos otros mandatarios que han dirigido grandes naciones, tiene un pasado peculiar, mediático y rodeado de polémicas.

Zelenski ganó las elecciones en Ucrania en 2019, pero estas habrían estado envueltas en medio de una polémica, luego de que se especulara que había sido financiada por un el empresario de 59 años, Igor Kolomoisky, reconocido como uno de los más influyentes de ese país.

Entre tanto, el actual mandatario de los ucranianos, antes de conocerse como un líder político, era identificado como uno de los comediantes populares de televisión, aunque tuviera una licenciatura en derecho, luego de haberse graduado de la Universidad Económica Nacional de Kiev.

Estuvo actuando para un show de comedia en sus primeras apariciones en televisión, junto con otros socios. Cofundó una producción de este mismo género, tuvo una carrera en la pantalla grande apareciendo en películas como Love in the Big City, Love in the Big City 2 y Office Romance y Our Time, además de su papel en la serie Servidor del pueblo, misma que tiempo después lo llevó a ganar las elecciones.

En esta última producción, Zelenski interpretó a un profesor de historia, quien se convertía en presidente luego de que se viralizara un video en el que se despachaba en contra de la corrupción del país, personaje que se convirtió en una esperanza para los ucranianos y que, tiempo después fue utilizado por su partido para hacer campaña política. Sin embargo, no deja de sorprender que en medio de su carrera como comediante protagonizara escenas poco decorosas, como cuando tocó el piano con su miembro durante cinco minutos, sin más detalle que ese.

Es de resaltar que otra de las promesas que Zelenski hizo en campaña, además de luchar contra la corrupción, fue la de finalizar el conflicto que se tiene en Donbás, y anexar esta zona al territorio nacional, hecho que ha dejado más de 13 mil víctimas. Sin embargo, luego de lograr un tratado de paz con Rusia, este fue acusado por Moscú de no acatarlo, por lo que las tensiones habrían continuado.

Para las elecciones de 2019, Volodímir Zelenski ganó la contienda electoral contra Petro Poroshenko, quien era, para ese entonces, el presidente de Ucrania, y aunque era la primera vez que este hombre entraba en el juego político de los comicios, y sus promesas lograron que este se llevara el 73,2 % del total de los votos.

Empero, en medio de los años que ha llevado como presidente de Ucrania y tras la reciente crisis que tiene en vilo a todo el mundo, Zelenski ha mostrado su liderazgo y, además de informar sobre la situación que se vive, también ha enviado mensajes de aliento a los ciudadanos en medio de sus declaraciones televisivas.

“Rusia atacó traidoramente a nuestro estado por la mañana, como lo hizo la Alemania nazi en los años de la #2WW... Hoy, nuestros países se encuentran en diferentes lados de la historia mundial. Se ha embarcado en el camino del mal, pero se defiende y no renunciará a su libertad sin importar lo que piense Moscú”, fueron algunas de las palabras que Zelenski escribió en su cuenta de Twitter, condenando las actuaciones de Rusia sobre su territorio, y recalcando que no se rendirían fácilmente, sino que lucharían por país.

