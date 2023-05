Ola de calor en India amenaza su estabilidad nacional

El que será próximamente el país más poblado del mundo para finales de este año, se encuentra atravesando una de las oleadas de calor más fuertes en toda la historia. India, siendo un país de más de tres millones de km2 contando con una población que supera a los 1.400 millones de habitantes, se enfrenta a las constantes sequías que son normales durante esta época del año para darle paso a la temporada de monzones en los próximos meses.

A pesar de que la población esté acostumbrada a las olas de calor entre los meses de abril, mayo y junio, en el 2023 se han venido presentando incrementos de temperatura desde marzo, por lo cual la población, que en su mayoría no tiene acceso a agua potable, se encuentre altamente vulnerable y como consecuencia no puedan desarrollar su estilo de vida de manera común y corriente.

La multiculturalidad de la India la convertirá en la nación más poblada a fin de año. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tanto es el golpe de calor que el Departamento Meteorológico de India emitió varias alertas de calor para varios territorios de la unión india, incluida Nueva Delhi, la capital, por registrarse temperaturas de hasta 45° Celsius en la jornada diurna, siendo lo normal estar a 34° Celsius para esta época del año.

Algunos trabajos se han visto altamente afectados, sobre todo los relacionados con la construcción, la jardinería y ganadería, cuyos empleados deben permanecer expuestos al sol durante varias horas, lo que ha hecho que varios empleados no puedan realizar sus labores con normalidad, mientras otros negocian a trabajar de noche para evitar la exposición al sol y al calor.

También la sociedad india, en especial en los Estados del sur, se han visto obligados a no salir a las calles, recordando la época de la pandemia, pero esta vez por una razón distinta: El calor sofocante en las calles. Algunos ciudadanos se han considerado prisioneros en sus propios hogares por el verano que no parece tener fin.

No obstante, la llegada de los monzones sería un alivio para bajar las temperaturas, pero no para estabilizar la economía, ya que estos también causan estragos tanto económicos como materiales, por lo cual la sociedad india teme que, por culpa de la intensa ola de calor, no se puedan preparar lo suficiente para recibir la temporada de monzones.

La situación en la India no es nada agradable, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge, y publicado en la revista PLOS Climate, arrojó que el 90% de la sociedad india pasó a ser más vulnerable por problemas de escasez de alimentos, de salud pública y riesgos de muerte por las olas de calor que se han presentado en los últimos años como consecuencia del cambio climático.

El calentamiento global ha agravado la situación de calor en el sur de la India. - Foto: Getty Images

A esta conclusión se le suma un estudio del World Weather Attribution, el cual dice que, debido al cambio climático, han incrementado 30 veces las posibilidades de que el sur de India sea azotada con estas olas de calor que llegan a superar las cifras máximas que pronostican los centros meteorológicos de la nación asiática.

La magnitud de esta ola de calor se refleja en las pérdidas de innumerables cosechas en el territorio, además de la prohibición constante de estar en lugares concurridos en horas establecidas por la magnitud del calor.

Manila, la capital de las Filipinas, afronta la crisis de calor que cobija a gran parte del sudeste asiático. - Foto: Getty Images

Junto a la India, las naciones de Tailandia, China, Bangladesh y Filipinas se suman a la lista de los países donde la ola de calor se ha tornado muy severa, por lo que todo el sudeste asiático puede considerarse en alerta roja climática, lo que detonaría una crisis económica, social y sanitaria de carácter regional inclusive, y de acuerdo a cómo se siga comportando el clima, de magnitud continental.